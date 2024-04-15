«Врач ушла, новой нет». Жители Усть-Качки жалуются на нехватку медиков в больнице

В январе 2024 года по семейным обстоятельствам уволился один врач общей практики. В марте 2024 года по семейным обстоятельствам приняла решение об уходе медицинская сестра. Сейчас с двумя врачами работают пять медицинских сестер общей семейной практики, акушерка, лаборант.