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«Врач ушла, новой нет». Жители Усть-Качки жалуются на нехватку медиков в больнице

«Врач ушла, новой нет». Жители Усть-Качки жалуются на нехватку медиков в больнице

15 апреля 2024, 07:44
Фото: 1MI
Причина — низкие зарплаты, — уверены жители села.

Как сообщили Properm.ru читатели из Усть-Качки (Пермский муниципальный округ), из сельской амбулатории одна за другой уволились врач и медсестра. Остальные, по словам пациентов, тоже «ищут другое место работы». Причина — низкие зарплаты, — уверены жители села.

«В селе из-за низкой зарплаты медицинские работники амбулатории увольняются! — рассказал Сергей Епишин, местный житель. — Уже два месяца назад ушла врач терапевт общей практики, по сегодняшний день нового не нашли. Ушла одна медсестра, скоро планируют уйти остальные, мы общаемся с ними».

Жители села напоминают, что президент РФ Владимир Путин заявлял о необходимости повышения зарплат врачей, но в Усть-Качке этого не происходит. «К лету село останется без амбулатории?» — задаются вопросом местные жители.

Properm.ru обратился за разъяснениями в министерство здравоохранения Пермского края. В ведомстве рассказали, что в Усть-Качке функционирует сельская врачебная амбулатория с филиалом в поселке Красный Восход.

До января 2024 года прием населения осуществляли три врача общей практики. Общая численность взрослых и прикрепленных пациентов двух населенных пунктов — 4 247 человек.

В январе 2024 года по семейным обстоятельствам уволился один врач общей практики. В марте 2024 года по семейным обстоятельствам приняла решение об уходе медицинская сестра. Сейчас с двумя врачами работают пять медицинских сестер общей семейной практики, акушерка, лаборант.

Медицинскую помощь в рамках ОМС жители Усть-Качки могут получить у врача общей практики в ООО «Усть-Качкинская СВА» (частная медицинская организация на территории населенного пункта), — утверждают в Минздраве региона.

Вызовы к населению с неотложными состояниями осуществляет бригада неотложной медицинской помощи. Экстренные вызовы обслуживает бригада скорой медицинской помощи, место дислокации которой — поселок Красный Восход.

Информация о вакантных ставках врача общей практики, врача стоматолога и об освободившейся ставке медицинской сестры в Усть-Качкинской врачебной амбулатории, в том числе о возможности участия в программе «Земский доктор», размещена на всех информационных ресурсах учреждения.

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#Медицина в Прикамье#Медицина#Усть-качка
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