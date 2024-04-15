За здоровьем — в Сибирь! В Тюмени появился новый проект по prevent age туризму

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Термальный курорт «ЛетоЛето» представил медицинскому сообществу Тюмени новое направление, основанное на уникальном сибирском подходе к здоровью и прогрессивных европейских разработках в области медицины долголетия, всерьез претендующее стать популярным туром за здоровьем в Сибирь. На конференции с докладом о перспективах развития курортной индустрии с акцентом на сохранении здоровья выступил Владимир Шевчик.
Владимир Шевчик, председатель правления ООО «Сибинтел-Холдинг»:
— Есть программа региональная, утвержденная губернатором Тюменской области, о развитии термальных курортов, о развитии долины реки Туры. На сегодня у нас все есть для того, чтобы развиваться и создавать полноценную зону магнита, где каждый россиянин может принять сибирское здоровье.
В рамках презентации нового проекта тюменские медики разных направлений познакомились с ведущими практиками авторитетной австрийской anti-age медицины, а также последними отечественными разработками в превентивном подходе к здоровью. Так уже в этом году Термальный курорт «ЛетоЛето», на базе которого открывается Центр управления здоровьем, предложит туристу из любого региона России уникальный набор технологий мирового уровня. Среди них микробиомные и генетические исследования, ведущие методики восстановительной клеточной медицины.
«Составляющая, которую мы для себя встраиваем в фундамент концепции, — это конвергенция с наукой», — подчеркнула главный врач главный врач Центра управления здоровьем, доцент, кандидат медицинских наук Юлия Решетникова.
Сто тридцать участников, девять докладов именитых спикеров и серия мастер-классов австрийского профессора Майер-медицины позволили представителям государственных, частных и научных медицинских организаций региона познакомиться с сенсационными практиками медицины долголетия в течение одного дня.
«Мы пришли, чтобы послушать как это будет объединяться и расширяться вплоть до других регионов нашей страны», — поделилась участница конференции, врач-акушер гинеколог, эндокринолог, директор клиники индивидуальной медицины Ольга Скрипка.
Старт нового направления оздоровительного туризма запланирован на ноябрь 2024 года.