За здоровьем — в Сибирь! В Тюмени появился новый проект по prevent age туризму

В рамках презентации нового проекта тюменские медики разных направлений познакомились с ведущими практиками авторитетной австрийской anti-age медицины, а также последними отечественными разработками в превентивном подходе к здоровью. Так уже в этом году Термальный курорт «ЛетоЛето», на базе которого открывается Центр управления здоровьем, предложит туристу из любого региона России уникальный набор технологий мирового уровня. Среди них микробиомные и генетические исследования, ведущие методики восстановительной клеточной медицины.