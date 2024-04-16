Астрономы обнаружили вторую по величине черную дыру, близкую к Земле

Недавно открытая черная дыра Gaia BH3 находится на расстоянии 2 тыс. световых лет в созвездии Орла и является второй ближайшей к земле открытой черной дырой. Следующая по массе черная дыра в галактике, Лебедь X-1, весит всего 21 солнечную массу, пишет Forbes. Астроном Парижской обсерватории, входящей в состав Национального центра научных исследований Франции, Паскуале Пануццо считает, что такое открытие возможно сделать только один раз в жизни.