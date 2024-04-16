Астрономы обнаружили вторую по величине черную дыру, близкую к Земле

Posted Сегодня, 11:04
Published Сегодня, 11:04
Modified Сегодня, 11:06
Updated Сегодня, 11:06
Астрономы случайно обнаружили самую массивную звездную черную дыру в галактике Млечный Путь. Она возникла в результате столкновения звезд. Ее масса в 33 раза больше, чем масса Солнца, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Astronomy & Astrophysicals.
Недавно открытая черная дыра Gaia BH3 находится на расстоянии 2 тыс. световых лет в созвездии Орла и является второй ближайшей к земле открытой черной дырой. Следующая по массе черная дыра в галактике, Лебедь X-1, весит всего 21 солнечную массу, пишет Forbes. Астроном Парижской обсерватории, входящей в состав Национального центра научных исследований Франции, Паскуале Пануццо считает, что такое открытие возможно сделать только один раз в жизни.
Новую черную дыру ученые обнаружили во время наблюдения в телескоп Gaia Европейского космического агентства. Открытие показывает, что черные дыры могут образовываться в результате столкновения звезд, в которых мало элементов тяжелее водорода и гелия. Участники астрономической миссии приняли решение опубликовать свои результаты заранее, чтобы другие астрономы немедленно начали изучать эту черную дыру и выяснили, притягивает ли она окружающую материю.
Интересно, что звезда вращается вокруг черной дыры и «раскачивается». Ученые фиксируют такие колебания в течение нескольких лет с помощью телескопа Gaia Европейского космического агентства, находящегося на расстоянии около 1,5 млн км от Земли.