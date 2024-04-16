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Бывшему главе «Пермского Мемориала»* отказали в иске о законности возбуждения дела

Бывшему главе «Пермского Мемориала»* отказали в иске о законности возбуждения дела

16 апреля 2024, 08:14
Фото: properm.ru
Ранее Ленинский районный суд заочно отправил иноагента Роберта Латыпова** под арест в СИЗО, сам он сейчас находится в Германии.

Пермский краевой суд сегодня отказал бывшему председателю «Пермского Мемориала» Роберту Латыпову в обжаловании законности возбуждения в отношении него уголовного дела. Ранее в Ленинском районном суде ему было отказано во второй раз, рассказали журналисту Properm.ru в пресс-службе инстанции.

Уехавший из России общественник оспаривает действия сотрудников УФСБ по Пермскому краю в Ленинском районном суде, возбудивших в отношении него уголовное дело. 1 февраля Пермский краевой суд отменил вынесенное в середине декабря прошлого года постановление первой инстанции и направил материал на новое рассмотрение.

10 апреля Ленинский районный суд по ходатайству следствия ФСБ заочно отправил Латыпова в СИЗО сроком на два месяца. Срок ареста будет исчисляться со дня пересечения Латыповым границы РФ, либо со дня его экстрадиции в Россию или с момента задержания силовиками на территории страны. Кроме того Латыпов теперь будет объявлен следствием в международный розыск, рассказали журналисту Properm.ru осведомленные источники. В розыскной базе информации об этом не появилось.

По информации Ленинского суда, жалоба на заочный арест от адвоката Латыпова поступила в первую инстанцию 15 апреля. Завтра, 17 апреля, после получения возражений материалы будут направлены на рассмотрение в Пермский краевой суд.

4 апреля по тому же уголовному делу, с учетом исполненного досудебного соглашения и полного содействия следствию, бывшего члена правления «Пермского Мемориала» Александра Чернышова приговорили к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года. Его освободили в зале суда под подписку о невыезде. Архивы организации должны быть переданы на хранение в Российский государственный архив социально-политической истории.

Следствие ФСБ полагает, что бывший руководитель пермского «Мемориала»* Роберт Латыпов и председатель местного «Центра исторической памяти» Александр Чернышов совершили попытку контрабандного вывоза из РФ в Германию архивных документов «Мемориала»*, которые представляют культурную и историческую ценность. Они действовали по предварительному сговору. В Перми в рамках расследования уголовного дела прошли обыски у ряда общественников. Роберт Латыпов в сентябре был объявлен следствием в международный розыск. Сейчас он оспаривает законность возбуждения дела.

*«Пермский Мемориал» не был признан иноагентом, но входил в федеральный «Мемориал», который имел такой статус, сейчас обе организации ликвидированы.

** Роберт Латыпов руководил «Пермским Мемориалом», в июне 2023 года его объявили в розыск как фигуранта уголовного дела. Сейчас он находится за границей России. 23 июня 2023 года Роскомнадзор внес его в перечень иностранных агентов.

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