Бывшему главе «Пермского Мемориала»* отказали в иске о законности возбуждения дела

10 апреля Ленинский районный суд по ходатайству следствия ФСБ заочно отправил Латыпова в СИЗО сроком на два месяца. Срок ареста будет исчисляться со дня пересечения Латыповым границы РФ, либо со дня его экстрадиции в Россию или с момента задержания силовиками на территории страны. Кроме того Латыпов теперь будет объявлен следствием в международный розыск, рассказали журналисту Properm.ru осведомленные источники. В розыскной базе информации об этом не появилось.