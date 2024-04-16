Депутат прокомментировал инициативу по сокращению контрольных в школах

Posted Сегодня, 18:16
Published Сегодня, 18:16
Modified Сегодня, 18:20
Updated Сегодня, 18:20
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил усовершенствовать школьную программу, сократив количество домашних заданий и избавившись от лишних контрольных работ.
Сегодня Рособрнадзор проверяет, проводятся ли такие работы в школах регионов обоснованно. По словам Казаковой, иногда такие решения принимаются без объяснения причин.
Депутат Госдумы Олег Смолин, комментируя заявления коллеги, выразил свое мнение о контроле в системе образования и качестве знаний. В интервью RuNews24.Ru он подчеркнул, что предложил бы уменьшить количество контроля и больше внимания уделить образованию.
Смолин отметил, что в постсоветское время сократилось количество уроков по основным предметам. Их объем не только не уменьшился, но, возможно, даже увеличился. В результате школьники заняты по 7-8 уроков в день, что является чрезмерной нагрузкой. Контроль стал главным в системе образования, и это привело к тому, что вся система ориентирована на ОГЭ и ЕГЭ.
Смолин считает, что выход из сложившейся ситуации заключается в тщательном отборе материала, который дают детям, и достижении его полного усвоения. Он также отмечает необходимость упрощения формы изложения в учебниках, чтобы сделать их более доступными для понимания.