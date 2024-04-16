Депутат прокомментировал инициативу по сокращению контрольных в школах

Смолин отметил, что в постсоветское время сократилось количество уроков по основным предметам. Их объем не только не уменьшился, но, возможно, даже увеличился. В результате школьники заняты по 7-8 уроков в день, что является чрезмерной нагрузкой. Контроль стал главным в системе образования, и это привело к тому, что вся система ориентирована на ОГЭ и ЕГЭ.