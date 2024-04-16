Дети водителя скорой помощи, погибшего в ДТП в Прикамье, отсудили компенсацию

В скорой были пациенты из Гремячинска, которых везли на дополнительное обследование в Губахинскую больницу. Во время расследования дела вину водителя грузовика доказали, ему назначили три года принудительных работ. Компанию, которая владеет большегрузом, обязали компенсировать моральный вред родственникам погибших.