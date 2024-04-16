Дети водителя скорой помощи, погибшего в ДТП в Прикамье, отсудили компенсацию

Posted Сегодня, 11:01
Published Сегодня, 11:01
Modified Сегодня, 11:07
Updated Сегодня, 11:07
В Пермском крае родственники погибшего в ДТП отсудили компенсацию. По данным пресс-службы приставов, авария, в которой погибли четыре человека, произошла в 2023 году на трассе Кунгур — Соликамск.
Водитель большегруза VOLVO, который перевозил прицеп с щебнем, столкнулся с автомобилем скорой помощи. В итоге погибли три пациента и водитель реанимобиля. Еще два пациента были госпитализированы.
В скорой были пациенты из Гремячинска, которых везли на дополнительное обследование в Губахинскую больницу. Во время расследования дела вину водителя грузовика доказали, ему назначили три года принудительных работ. Компанию, которая владеет большегрузом, обязали компенсировать моральный вред родственникам погибших.
Сын и дочь погибшего водителя отсудили по 400 и 470 тыс. рублей. Мужчина был согласен с решением суда, а женщина обжаловала его, посчитав, что компенсация слишком маленькая. В итоге апелляционная инстанция увеличила сумму компенсации до 970 тыс. рублей.