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Дети водителя скорой помощи, погибшего в ДТП в Прикамье, отсудили компенсацию

Дети водителя скорой помощи, погибшего в ДТП в Прикамье, отсудили компенсацию

16 апреля 2024, 11:01
Фото: ГУ МВД России по Пермскому краю
Дочери выплатили почти 1 млн рублей.
Сюжет
Дтп

В Пермском крае родственники погибшего в ДТП отсудили компенсацию. По данным пресс-службы приставов, авария, в которой погибли четыре человека, произошла в 2023 году на трассе Кунгур — Соликамск.

Водитель большегруза VOLVO, который перевозил прицеп с щебнем, столкнулся с автомобилем скорой помощи. В итоге погибли три пациента и водитель реанимобиля. Еще два пациента были госпитализированы.

В скорой были пациенты из Гремячинска, которых везли на дополнительное обследование в Губахинскую больницу. Во время расследования дела вину водителя грузовика доказали, ему назначили три года принудительных работ. Компанию, которая владеет большегрузом, обязали компенсировать моральный вред родственникам погибших.

Сын и дочь погибшего водителя отсудили по 400 и 470 тыс. рублей. Мужчина был согласен с решением суда, а женщина обжаловала его, посчитав, что компенсация слишком маленькая. В итоге апелляционная инстанция увеличила сумму компенсации до 970 тыс. рублей.

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#Дтп#Пермь#Авария
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