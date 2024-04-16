Два пермяка организовали мошенническую схему получения трудовых патентов

По данным следствия, в период с 1 сентября 2023 года по 15 марта 2024 года 62-летний индивидуальный предприниматель, проводивший в Перми тестирование иностранных граждан с целью оценки соответствия их уровня знаний минимальному уровню, необходимому для сдачи экзаменов по русскому языку, истории России и основ законодательства Российской Федерации организовал преступную схему. В ее рамках он принимал от иностранных граждан паспорта, миграционные карты и деньги, после чего направлял их к женщине, работающей специалистом в одном из высших учебных заведений.