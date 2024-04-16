Два пермяка организовали мошенническую схему получения трудовых патентов

Posted Сегодня, 14:43
Published Сегодня, 14:43
Modified Сегодня, 15:57
Updated Сегодня, 15:57
В Перми предъявлены обвинения мужчине и женщине, организовавшим незаконное пребывание на территории Российской Федерации иностранных граждан. Об этом сообщают в СУ СКР по Пермскому краю.
По данным следствия, в период с 1 сентября 2023 года по 15 марта 2024 года 62-летний индивидуальный предприниматель, проводивший в Перми тестирование иностранных граждан с целью оценки соответствия их уровня знаний минимальному уровню, необходимому для сдачи экзаменов по русскому языку, истории России и основ законодательства Российской Федерации организовал преступную схему. В ее рамках он принимал от иностранных граждан паспорта, миграционные карты и деньги, после чего направлял их к женщине, работающей специалистом в одном из высших учебных заведений.
Обвиняемая проводила процесс тестирования иностранных граждан с нарушением требований действующего законодательства. В экзаменационные материалы вносились данные, не соответствующие реальному уровню знаний тестируемых. После чего заведомо недостоверные экзаменационные материалы направлялись в учебное заведение для обработки результатов.
Своими умышленными действиями фигуранты дела обеспечили получение иностранными гражданами заведомо фиктивных сертификатов, позволяющих в совокупности с иными документами оформить трудовой патент, предоставляющий право находиться на территории Российской Федерации свыше 90 суток непрерывно. Тем самым они организовали незаконное пребывание иностранных граждан на территории Российской Федерации.
Преступление выявлено при содействии Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Пермскому краю.
СУ СКР по Пермскому краю 62-летнему мужчине и 39-летней женщине предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции).
В настоящее время по месту жительства и работы обвиняемых проведены обыски, решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжается проведение комплекса следственных действий, направленных на установление обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы.