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Posted Сегодня, 16:49

Published Сегодня, 16:49

Modified Сегодня, 16:50

Updated Сегодня, 16:50

Эксперт назвал самую перспективную инвестицию денег в 2024 году

Эксперт назвал самую перспективную инвестицию денег в 2024 году

16 апреля 2024, 16:49
Фото: Изображение Midjourney
Как начать инвестировать и куда стоит вкладывать средства сегодня

Как зарабатывать на фондовом рынке в 2024 году и преумножить свои сбережения. Советы читайте в материале наших коллег из NEWIA.RU.

Начните с поиска профессионала

В фондовом рынке не обошлось без казусов, делится ситуацией экономист Владимир Рожанковский. Инвестиции как магнит притягивают к себе «инфоцыган» всех мастей, что очень сильно портит общее впечатление и репутацию отдельных компаний и профессионалов, которые работают на этом рынке долгие годы.

Но это не должно останавливать новичков, считает эксперт. Начинающему инвестору лучше поначалу следовать рекомендациям более опытных трейдеров или аналитиков.

Найти нужных профессионалов можно, проведя небольшое ознакомление с помощью интернет-поиска по фамилии и названиям компаний, которые предлагают свои информационно-аналитические услуги. Каждый брокер или финансовый консультант имеют свои ключевые позиции и рекомендации относительно инвестиций в ту или иную область. В конечном итоге, решение следовать этим советам зависит от самого инвестора.

Какие отрасли самые удачные для инвестиций в 2024 году

Фондовый рынок — это не догма, а живой организм, рассказывает экономист Владимир Рожанковский. В разные годы популярностью пользовались разные акции и сектора.

«Например, сейчас мы живём в эпоху повышенной инфляции — это значит, что спросом пользуются твёрдые активы, в последние время — особенно производители драгметаллов. Одна из наиболее интересных с точки зрения недооцененности компаний в этом классе — Южуралзолото, которая вышла на рынок в конце ноября прошлого года», — рассказывает эксперт.

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#Экономика#Инвестиции#Инструменты инвестирования
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