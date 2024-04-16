ЕР начала готовиться к летнему этапу спортивного марафона «Сила России»

Posted Сегодня, 16:51
Published Сегодня, 16:51
Modified Сегодня, 16:51
Updated Сегодня, 16:51
Глава центрального совета сторонников партии и депутат Госдумы Ольга Занко отметила, что мероприятия будут проводиться во время летних праздников, таких как День защиты детей, День семьи и др. Планируется организация спортивных фестивалей, тренировок с профессионалами и соревнований по командным видам спорта для семей. Каждый регион может также внести свои национальные виды спорта в программу мероприятий, информирует mkset.ru.
В предыдущем, зимнем, марафоне приняли участие более 200 тысяч человек, включая студентов, детей и родителей и родственников военнослужащих, участвующих в СВО. Организаторы провели почти пять тысяч тренировок. Для подготовки мероприятий было привлечено более трех тысяч некоммерческих организаций. В рамках марафона прошли лыжные выходные, неделя катания на коньках, мероприятия по женскому здоровью и семейная спортивная Масленица. Наибольшее количество участников собрали Московская, Свердловская, Нижегородская области, Башкирия и Санкт-Петербург.
Как сообщает сайт партии ER.RU, председатель оргкомитета «Сила России», сенатор и Герой России Александр Карелин подчеркнул, что спорт всегда пользуется спросом, и партия стремится сделать его более доступным. Проекты по популяризации спорта и здорового образа жизни среди молодежи должны продолжаться, поскольку они способствуют укреплению нации, добавил он.
«Подводя итоги зимнего этапа всероссийского спортивного марафона „Сила России“, хочу отметить, что в Пермском крае растет количество желающих принять участие в мероприятиях, организованных региональным отделением сторонников партии „Единая Россия“. Если в летнем этапе приняло участие более 1 тыс. человек, то в зимнем этапе численность участников возросла до 3 тыс. человек.
Было проведено 119 мероприятий, в которых все желающие могли зарегистрироваться и принять участие абсолютно бесплатно. Знаковыми мероприятиями для нашего региона стали: хоккейный гала-матч в рамках проекта «Миссия чемпиона», в котором приняли участие легенды отечественного хоккея, олимпийские чемпионы и чемпионы мира Вячеслав Фетисов, Александр Якушев, Алексей Касатонов, Вячеслав Буцаев, Валерий Каменский.
Также были организованы мастер-классы, проводимые президентом РФСОО «Пермская федерация „Северная ходьба“, старшим тренером сборной России Сергеем Сыстеровым, фестиваль спорта инвалидов, традиционная лыжная гонка памяти Станислава Каменских и Ивана Косякова, масленичные гулянья.
Жители Пермского края очень рады, что всероссийский спортивный марафон стал регулярным, и с нетерпением ждут старт летнего этапа», — отметил Ирек Хазиев, депутат Законодательного собрания, председатель регионального совета сторонников партии «Единая Россия» Пермского края.