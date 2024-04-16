ЕР начала готовиться к летнему этапу спортивного марафона «Сила России»

В предыдущем, зимнем, марафоне приняли участие более 200 тысяч человек, включая студентов, детей и родителей и родственников военнослужащих, участвующих в СВО. Организаторы провели почти пять тысяч тренировок. Для подготовки мероприятий было привлечено более трех тысяч некоммерческих организаций. В рамках марафона прошли лыжные выходные, неделя катания на коньках, мероприятия по женскому здоровью и семейная спортивная Масленица. Наибольшее количество участников собрали Московская, Свердловская, Нижегородская области, Башкирия и Санкт-Петербург.