Филиал «Азот» получил лицензию «Росгидромета»

Специалисты санитарной лаборатории «Азота» регулярно проходят обучение и повышение квалификации. Подразделение пополняется современными устройствами для проведения исследований и решения каждодневных аналитических задач. В 2021 и 2024 годах оно прошло процедуру подтверждения компетентности, в 2022 — расширения области аккредитации, в 2023 — лицензирования.