Филиал «Азот» получил лицензию «Росгидромета»

Posted Сегодня, 11:16
Published Сегодня, 11:16
Modified Сегодня, 11:18
Updated Сегодня, 11:18
Санитарная лаборатория филиала «Азот» АО «ОХК „Уралхим“ получила лицензию „Росгидромета“ на осуществление гидрометеорологической деятельности. Это дает предприятию право самостоятельно осуществлять мониторинг окружающей среды на водных и воздушных объектах.
Вода предприятию нужна для получения пара, охлаждения, промывки и поддержания концентрации химических веществ в растворах, поэтому специалисты санитарной лаборатории постоянно мониторят реку Кама. С получением лицензии результаты, собранные сотрудниками филиала «Азот», могут учитываться природоохранными структурами.
Специалисты санитарной лаборатории «Азота» регулярно проходят обучение и повышение квалификации. Подразделение пополняется современными устройствами для проведения исследований и решения каждодневных аналитических задач. В 2021 и 2024 годах оно прошло процедуру подтверждения компетентности, в 2022 — расширения области аккредитации, в 2023 — лицензирования.
Оксана Таланкина, заместитель главного инженера по экологии — начальник отдела филиала «Азот» АО «ОХК „Уралхим“»:
— В «Уралхиме» особое внимание уделяется реализации ESG-стратегии. Теперь мы на деле можем подтверждать те или иные показатели. Это важно для компании. Санитарная лаборатория «Азота» — единственная среди всех филиалов «Уралхима» имеет лицензию на самостоятельный мониторинг окружающей среды не только водных объектов, но и атмосферного воздуха. Лицензия «Росгидромета» — обязательный аспект для реализации многих экологических проектов.