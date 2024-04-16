Главного бухгалтера пермского поставщика больничной еды осудили за взятку главврачу

Posted Сегодня, 11:07
Published Сегодня, 11:07
Modified Сегодня, 11:09
Updated Сегодня, 11:09
Судья Индустриального районного суда Галина Каргополова приговорила главного бухгалтера пермского поставщика лечебного питания ООО «Элиона» Марину Юмину к штрафу в 600 тыс. рублей. Наказание назначено с зачетом срока домашнего ареста и задержания, в итоге размер штрафа составил 400 тыс. рублей.
Юмина признана виновной в даче взятки двумя сертификатами в «М-Видео» на сумму 50 тыс. рублей бывшему главному врачу краевого онкодиспансера Максиму Мезенцеву. Сам руководитель клиники за получение этой взятки приговорен к штрафу в 300 тыс. рублей и запрету занимать должности на государственной и муниципальной службе.
В 2022 году Индустриальный районный суд приговорил владелицу «Элионы», предпринимательницу Эльфиру Кузьмину к штрафу в 450 тыс. рублей за попытку дать взятку заместителю главного врача детской больницы им. Павла Пичугина. Штраф вынесен также с зачетом срока, проведенного под арестом.
Еще одно уголовное дело, связанное с компанией «Элиона», уже несколько лет не могут возбудить в Чайковском. Местная полиция вновь отказала из-за отсутствия состава преступления в возбуждении дела, связанного с незаконной продажей больничного пищеблока местной горбольницы. Ранее прокуратура в арбитражном суде не единожды высказывала позицию, что продажа «Элионе» здания явилась цепочкой недобросовестных сделок.
10 апреля в Верховный суд РФ поступили жалобы «Элионы» и администрации Чайковского на решение, по которому пищеблок оказался в собственности Пермского края.