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Главного бухгалтера пермского поставщика больничной еды осудили за взятку главврачу

Главного бухгалтера пермского поставщика больничной еды осудили за взятку главврачу

16 апреля 2024, 11:07
Фото: properm.ru
В пермском суде рассмотрели еще одно уголовное дело о взятках главным врачам от поставщиков питания для пациентов.

Судья Индустриального районного суда Галина Каргополова приговорила главного бухгалтера пермского поставщика лечебного питания ООО «Элиона» Марину Юмину к штрафу в 600 тыс. рублей. Наказание назначено с зачетом срока домашнего ареста и задержания, в итоге размер штрафа составил 400 тыс. рублей.

Юмина признана виновной в даче взятки двумя сертификатами в «М-Видео» на сумму 50 тыс. рублей бывшему главному врачу краевого онкодиспансера Максиму Мезенцеву. Сам руководитель клиники за получение этой взятки приговорен к штрафу в 300 тыс. рублей и запрету занимать должности на государственной и муниципальной службе.

В 2022 году Индустриальный районный суд приговорил владелицу «Элионы», предпринимательницу Эльфиру Кузьмину к штрафу в 450 тыс. рублей за попытку дать взятку заместителю главного врача детской больницы им. Павла Пичугина. Штраф вынесен также с зачетом срока, проведенного под арестом.

Еще одно уголовное дело, связанное с компанией «Элиона», уже несколько лет не могут возбудить в Чайковском. Местная полиция вновь отказала из-за отсутствия состава преступления в возбуждении дела, связанного с незаконной продажей больничного пищеблока местной горбольницы. Ранее прокуратура в арбитражном суде не единожды высказывала позицию, что продажа «Элионе» здания явилась цепочкой недобросовестных сделок.

10 апреля в Верховный суд РФ поступили жалобы «Элионы» и администрации Чайковского на решение, по которому пищеблок оказался в собственности Пермского края.

По делу о взятке главврачу пермского онкодиспансера вынесут еще один приговор
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#Общество#Пермь#Коррупционеры#Коррупция
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