Главного бухгалтера пермского поставщика больничной еды осудили за взятку главврачу

Еще одно уголовное дело, связанное с компанией «Элиона», уже несколько лет не могут возбудить в Чайковском. Местная полиция вновь отказала из-за отсутствия состава преступления в возбуждении дела, связанного с незаконной продажей больничного пищеблока местной горбольницы. Ранее прокуратура в арбитражном суде не единожды высказывала позицию, что продажа «Элионе» здания явилась цепочкой недобросовестных сделок.