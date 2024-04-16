Историческое здание книжного магазина в центре Перми отремонтирует местная компания

Бывший книжный магазин находится в угловой части здания на перекрестке ул. Ленина и Сибирской. Здание было построено в 1862–1863 годах. В январе 1876 года здесь открылся первый в Пермском крае книжный магазин по инициативе ссыльного поляка, участника польского восстания Юзефа Пиотровского (Иосифа Петровского). Магазин был оформлен на жену поляка Ольгу Петровскую (Пушкину). Сейчас здесь находится гастроном «Центральный» и офисные помещения.