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Published Сегодня, 05:04

Modified Сегодня, 05:06

Updated Сегодня, 05:06

Здание бывшего книжного магазина на Ленина, 34 отремонтирует пермская компания

Историческое здание книжного магазина в центре Перми отремонтирует местная компания

16 апреля 2024, 05:04
Фото: Google Maps

Здание бывшего книжного магазина на Ленина, 34 отремонтирует пермская компания

Работы должны завершиться уже этим летом.

Власти выбрали подрядчика для реставрации исторического здания в центре Перми, где в 1876 году был открыт первый в крае книжный магазин Ольги Петровской. Текущий ремонт памятника архитектуры на ул. Ленина, 34 проведет ООО «Евразия-сервис», обратил внимание «Новый компаньон».

Начальная цена контракта составляла чуть более 1,9 млн рублей, исполнитель предложил выполнить работы за 1 млрд 64 тыс. рублей. Средства выделены из городского бюджета.

По условиям контракта, работы нужно провести на площади 172,3 кв. м и согласовать их в Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края. На выполнение текущего ремонта в здании исполнителю выделено 76 дней. При этом процесс не должен мешать текущей деятельности департамента ЖКХ городской администрации, находящемся в этом здании.

Бывший книжный магазин находится в угловой части здания на перекрестке ул. Ленина и Сибирской. Здание было построено в 1862–1863 годах. В январе 1876 года здесь открылся первый в Пермском крае книжный магазин по инициативе ссыльного поляка, участника польского восстания Юзефа Пиотровского (Иосифа Петровского). Магазин был оформлен на жену поляка Ольгу Петровскую (Пушкину). Сейчас здесь находится гастроном «Центральный» и офисные помещения.

По данным базы Rusprofile, основным видом деятельности ООО «Евразия-Сервис» является строительство жилых и нежилых зданий. Организация находится в Перми и зарегистрирована в 2008 году, ее директором является Алексей Плешивых. Сейчас компания занимается капитальным ремонтом здания на Петропавловской, 30а с целью создания Центральной детской школы искусств. За работы подрядчику заплатят 141 млн рублей, следует из информации на сайте госзакупок.

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#Недвижимость#Общество#Пермь#Госзакупки#Архитектура#Объект культурного наследия
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