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Из Прикамья контрабандой вывезли в Азербайджан более 1600 кубометров леса

Из Прикамья контрабандой вывезли в Азербайджан более 1600 кубометров леса

16 апреля 2024, 12:24
Фото: 1MI
Общая стоимость древесины превысила 21 миллион рублей

Пермская таможня совместно транспортной прокуратурой выявили контрабанду более 1600 кубометров древесины хвойных пород, общей стоимостью более 21 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

60-летний гражданин РФ контрабандой перевез стратегически важные товары через границу Таможенного союза в рамках ЕАЭС в Азербайджан. Сотрудники таможни установили, что декларации на товары были поданы с заявлением заведомо недостоверных сведений.

В отношении гражданина Пермской таможней возбуждено 12 уголовных дел по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов в крупном размере). Ответственность по данной статье подразумевает наказание до 5 лет лишения свободы или штраф до 1 млн рублей.

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#Экономика#Лес#Таможня#Пермская таможня#Контрабанда#Азербайджан
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