Из Прикамья контрабандой вывезли в Азербайджан более 1600 кубометров леса

В отношении гражданина Пермской таможней возбуждено 12 уголовных дел по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов в крупном размере). Ответственность по данной статье подразумевает наказание до 5 лет лишения свободы или штраф до 1 млн рублей.