Из Прикамья контрабандой вывезли в Азербайджан более 1600 кубометров леса

Posted Сегодня, 12:24
Published Сегодня, 12:24
Modified Сегодня, 12:25
Updated Сегодня, 12:25
Пермская таможня совместно транспортной прокуратурой выявили контрабанду более 1600 кубометров древесины хвойных пород, общей стоимостью более 21 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
60-летний гражданин РФ контрабандой перевез стратегически важные товары через границу Таможенного союза в рамках ЕАЭС в Азербайджан. Сотрудники таможни установили, что декларации на товары были поданы с заявлением заведомо недостоверных сведений.
В отношении гражданина Пермской таможней возбуждено 12 уголовных дел по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов в крупном размере). Ответственность по данной статье подразумевает наказание до 5 лет лишения свободы или штраф до 1 млн рублей.