Как уехать на дачу из Перми? Актуальное расписание сезонных автобусов

В России начался дачный сезон. В связи с этим уже вчера, 15 апреля, был запущен первый сезонный маршрут — автобус №237 «Пермь (станция Лодочная) — кооператив Алешиха». Остальные сезонные маршруты будут действовать с 1 мая по 31 октября, напомнили в пресс-службе Минтранса Прикамья. Показываем расписание автобусных маршрутов.
№237 «Пермь (станция Лодочная) — кооператив Алешиха»
С 15 по 30 апреля автобусы будут выезжать из Перми в 8:00, 10:00, 15:00, 17:00, 19:10. А обратно, из Алешихи — в 9:00, 11:20, 16:00, 18:00 и 20:10.
С 1 мая по 31 октября расписание выглядит следующим образом:
- по будням из Перми — 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 13:20, 15:00, 16:00, 17:00, 19:10, 20:20.
- по выходным из Перми — 8:00, 8:40, 9:20, 10:00, 10:40, 11:20, 12:20, 13:00, 15:00, 15:40, 16:20, 17:00, 17:40, 18:20, 20:20.
- по будням из Алешихи — 9:00, 10:00, 11:20, 12:20, 14:20, 16:00, 17:00, 18:00, 20:10, 21:20.
- по выходным из Алешихи — 9:00, 9:40, 10:20, 11:20, 12:00, 12:40, 13:20, 14:00, 16:00, 16:40, 17:20, 18:10, 18:40, 19,20, 21:20.
№112 «Пермь (автостанция „Южная“) — кооператив Машиностроитель»
- с понедельника по четверг отправление с автостанции «Южная» — 7:05, 10:15, 15:00, 17:55. Обратные рейсы от кооператива Машиностроитель — 8:40, 11:45, 16:30, 19:30.
- с пятницы по воскресенье и в праздники отправление с автостанции «Южная» — 7:05, 8:05, 10:15, 11:05, 15:00, 16:15, 17:55. Обратные рейсы от кооператива Машиностроитель — 8:40, 9:45, 11:45, 12:45, 16:30, 18:00, 19:30.
№374 «Пермь — деревня Ключики — Юго-Камский»
- из Перми — 6:20, 11:25, 15:55, 19:10;
- из Юго-Камского — 7:55, 13:10, 17:30, 20:40.
№405 «Пермь — кооператив Алешиха»
- из Перми — 7:15, 10:45, 17:40, 19:20;
- из Алешихи — 8:45, 12:30, 19:10, 20:50.
№733 «Пермь — деревня Берег Камы»
- из Перми — 7:00, 10:25, 14:00, 17:00;
- из Берега Камы — 8:30, 12:30, 15:30, 18:30.