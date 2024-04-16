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Published Сегодня, 06:05

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Updated Сегодня, 06:07

Расписание дачных маршрутов в 2024 году в Перми

Как уехать на дачу из Перми? Актуальное расписание сезонных автобусов

16 апреля 2024, 06:05
Фото: ideogram.ai

Расписание дачных маршрутов в 2024 году в Перми

В Перми начали действовать сезонные маршруты. Рассказываем, какие автобусы доставят вас на дачу и обратно.

В России начался дачный сезон. В связи с этим уже вчера, 15 апреля, был запущен первый сезонный маршрут — автобус №237 «Пермь (станция Лодочная) — кооператив Алешиха». Остальные сезонные маршруты будут действовать с 1 мая по 31 октября, напомнили в пресс-службе Минтранса Прикамья. Показываем расписание автобусных маршрутов.

№237 «Пермь (станция Лодочная) — кооператив Алешиха»

С 15 по 30 апреля автобусы будут выезжать из Перми в 8:00, 10:00, 15:00, 17:00, 19:10. А обратно, из Алешихи — в 9:00, 11:20, 16:00, 18:00 и 20:10.

С 1 мая по 31 октября расписание выглядит следующим образом:

  • по будням из Перми — 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 13:20, 15:00, 16:00, 17:00, 19:10, 20:20.
  • по выходным из Перми — 8:00, 8:40, 9:20, 10:00, 10:40, 11:20, 12:20, 13:00, 15:00, 15:40, 16:20, 17:00, 17:40, 18:20, 20:20.
  • по будням из Алешихи — 9:00, 10:00, 11:20, 12:20, 14:20, 16:00, 17:00, 18:00, 20:10, 21:20.
  • по выходным из Алешихи — 9:00, 9:40, 10:20, 11:20, 12:00, 12:40, 13:20, 14:00, 16:00, 16:40, 17:20, 18:10, 18:40, 19,20, 21:20.

№112 «Пермь (автостанция „Южная“) — кооператив Машиностроитель»

  • с понедельника по четверг отправление с автостанции «Южная» — 7:05, 10:15, 15:00, 17:55. Обратные рейсы от кооператива Машиностроитель — 8:40, 11:45, 16:30, 19:30.
  • с пятницы по воскресенье и в праздники отправление с автостанции «Южная» — 7:05, 8:05, 10:15, 11:05, 15:00, 16:15, 17:55. Обратные рейсы от кооператива Машиностроитель — 8:40, 9:45, 11:45, 12:45, 16:30, 18:00, 19:30.

№374 «Пермь — деревня Ключики — Юго-Камский»

  • из Перми — 6:20, 11:25, 15:55, 19:10;
  • из Юго-Камского — 7:55, 13:10, 17:30, 20:40.

№405 «Пермь — кооператив Алешиха»

  • из Перми — 7:15, 10:45, 17:40, 19:20;
  • из Алешихи — 8:45, 12:30, 19:10, 20:50.

№733 «Пермь — деревня Берег Камы»

  • из Перми — 7:00, 10:25, 14:00, 17:00;
  • из Берега Камы — 8:30, 12:30, 15:30, 18:30.
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