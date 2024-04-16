Как уехать на дачу из Перми? Актуальное расписание сезонных автобусов

В России начался дачный сезон. В связи с этим уже вчера, 15 апреля, был запущен первый сезонный маршрут — автобус №237 «Пермь (станция Лодочная) — кооператив Алешиха». Остальные сезонные маршруты будут действовать с 1 мая по 31 октября, напомнили в пресс-службе Минтранса Прикамья. Показываем расписание автобусных маршрутов.