Какой сегодня праздник: день 16 апреля в России и мире

Posted Сегодня, 07:06
Published Сегодня, 07:06
Modified Сегодня, 07:08
Updated Сегодня, 07:08
Этот праздник появился в Бразилии в 1999 году и ранее назывался Национальным днем голоса Бразилии. Он был призван повысить осведомленность общества о феномене голоса, позволяющего людям общаться и петь.
Инициативу праздновать день голоса выдвинули члены Бразильского общества ларингологии и голоса — врачи, логопеды и преподаватели пения. Другие страны, в частности Аргентина и Португалия, тоже заинтересовались праздником, и Национальный день голоса Бразилии превратился в Международный день голоса. Американская академия отоларингологии официально признала праздник в 2022 году и в этом же году он стал Всемирным.
На сайте праздника даже можно найти контакты координаторов мероприятий из десятков стран мира. Например, в России это Екатерина Осипенко.
В юности Никита прислуживал в храме, а затем получил благословение своего духовного наставника, ушел в Мидикийский монастырь у горы Олимп и стал иноком. После смерти главы монастыря Никита стал настоятелем обители. Однако во время распространения иконоборческих ересей Никита и те священнослужители, кто отказался откреститься от веры, попали в темницу. В заключении преподобный постоянно молился, и за это обрел дар чудотворения — например, исцелял слепых и тяжелобольных. После шести лет заключения и смерти императора-иконоборца Льва Никита Исповедник освободился.
На Никиту Водопола по поверьям нельзя было шуметь и кричать у водоемов. Находясь у реки или пруда, люди переходили на шепот. Было строго запрещено умываться проточной водой — это сулило неудачу, а также выбрасывать в мусор крошки со стола — это к нищете. 16 апреля нельзя обижать животных и птиц, даже домашних, иначе будешь болеть.
По народным приметам, если на 16 апреля идет дождь, то весна будет дождливой. Если лошади в стойле храпят — жди плохой погоды.