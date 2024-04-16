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Published Сегодня, 07:06

Modified Сегодня, 07:08

Updated Сегодня, 07:08

Какой праздник отмечается 16 апреля в России и мире в 2024 году

Какой сегодня праздник: день 16 апреля в России и мире

16 апреля 2024, 07:06

Какой праздник отмечается 16 апреля в России и мире в 2024 году

Рассказываем об основных праздниках, а также о том, кто из знаменитостей празднует день рождения.

Всемирный день голоса

Этот праздник появился в Бразилии в 1999 году и ранее назывался Национальным днем голоса Бразилии. Он был призван повысить осведомленность общества о феномене голоса, позволяющего людям общаться и петь.

Инициативу праздновать день голоса выдвинули члены Бразильского общества ларингологии и голоса — врачи, логопеды и преподаватели пения. Другие страны, в частности Аргентина и Португалия, тоже заинтересовались праздником, и Национальный день голоса Бразилии превратился в Международный день голоса. Американская академия отоларингологии официально признала праздник в 2022 году и в этом же году он стал Всемирным.

На сайте праздника даже можно найти контакты координаторов мероприятий из десятков стран мира. Например, в России это Екатерина Осипенко.

День преподобного Никиты Исповедника или Никиты Водопола

В юности Никита прислуживал в храме, а затем получил благословение своего духовного наставника, ушел в Мидикийский монастырь у горы Олимп и стал иноком. После смерти главы монастыря Никита стал настоятелем обители. Однако во время распространения иконоборческих ересей Никита и те священнослужители, кто отказался откреститься от веры, попали в темницу. В заключении преподобный постоянно молился, и за это обрел дар чудотворения — например, исцелял слепых и тяжелобольных. После шести лет заключения и смерти императора-иконоборца Льва Никита Исповедник освободился.

Запреты и приметы в день Никиты Водопола

На Никиту Водопола по поверьям нельзя было шуметь и кричать у водоемов. Находясь у реки или пруда, люди переходили на шепот. Было строго запрещено умываться проточной водой — это сулило неудачу, а также выбрасывать в мусор крошки со стола — это к нищете. 16 апреля нельзя обижать животных и птиц, даже домашних, иначе будешь болеть.

По народным приметам, если на 16 апреля идет дождь, то весна будет дождливой. Если лошади в стойле храпят — жди плохой погоды.

Дни рождения знаменитостей

  • Чарли Чаплин (1889 — 1977) — известный американский актер, кинорежиссер и сценарист;
  • Аня Тейлор-Джой (1996) — американско-британская актриса, модель, прославилась ролью гениальной шахматистки Элизабет Хармон в сериале «Ход королевы» (18+);
  • Иван Ургант (1978) — российский теле- и радиоведущий, актер, шоумен, с 2012 года вел собственную телепередачу «Вечерний Ургант»;
  • Анатоль Франс (1844 — 1924) — французский писатель и литературный критик, лауреат Нобелевской премии.
  • Сэди Синк (2002) — американская актриса, прославилась ролью Макс Мейфилд в научно-фантастическом сериале «Очень странные дела» (16+).
#Общество#Праздник#Праздники
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