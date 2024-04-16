Какой сегодня праздник: день 16 апреля в России и мире

В юности Никита прислуживал в храме, а затем получил благословение своего духовного наставника, ушел в Мидикийский монастырь у горы Олимп и стал иноком. После смерти главы монастыря Никита стал настоятелем обители. Однако во время распространения иконоборческих ересей Никита и те священнослужители, кто отказался откреститься от веры, попали в темницу. В заключении преподобный постоянно молился, и за это обрел дар чудотворения — например, исцелял слепых и тяжелобольных. После шести лет заключения и смерти императора-иконоборца Льва Никита Исповедник освободился.