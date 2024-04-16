Клиентам «ЭнергосбыТ Плюс» необходимо передать показания счетчиков учета

Физические лица могут передать показания приборов учета через онлайн-сервис своего расчетно-кассового центра (РКЦ), отвечающего за формирование и доставку квитанции. В настоящее время клиентам ПАО «Т Плюс» и АО «ЭнергосбыТ Плюс» в Пермском крае доставляют квитанции АО ВЦ «Инкомус», ПАО «Пермэнергосбыт» и ОАО «КРЦ-Прикамье». Уточнить данные своего РКЦ клиент может в квитанциях, доставленных ранее.