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Posted Сегодня, 13:11

Published Сегодня, 13:11

Modified Сегодня, 13:13

Updated Сегодня, 13:13

Клиентам «ЭнергосбыТ Плюс» необходимо передать показания счетчиков учета

16 апреля 2024, 13:11
Очередной период приема показаний продлится с 15 по 25 апреля.

Пермский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» напоминает клиентам-юридическим лицам, получающим услуги отопления и горячего водоснабжения от ПАО «Т Плюс», о необходимости ежемесячной передачи данных индивидуальных приборов учета теплоснабжения и горячего водоснабжения. Очередной период приема показаний продлится с 15 до 25 апреля 2024 года.

Фото: пресс-служба ПАО «Т Плюс»

Юридические лица могут передать показания с помощью дистанционных сервисов, позволяющих поделиться информацией о приборах учета:

  • в  личном кабинете клиента на сайте «ЭнергосбыТ Плюс»;
  • в мобильном приложении «ЭнергосбыТ Плюс»;
  • на сайте Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» в разделе «Для бизнеса». Форма передачи показаний на сайте доступна в период с 15 по 25 число каждого месяца.

Физические лица могут передать показания приборов учета через онлайн-сервис своего расчетно-кассового центра (РКЦ), отвечающего за формирование и доставку квитанции. В настоящее время клиентам ПАО «Т Плюс» и АО «ЭнергосбыТ Плюс» в Пермском крае доставляют квитанции АО ВЦ «Инкомус», ПАО «Пермэнергосбыт» и ОАО «КРЦ-Прикамье». Уточнить данные своего РКЦ клиент может в квитанциях, доставленных ранее.

Найти информацию о всех методах передачи можно на сайте «ЭнергосбыТ Плюс» в разделе «Клиентам/Как передать».

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