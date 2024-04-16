Клиентам «ЭнергосбыТ Плюс» необходимо передать показания счетчиков учета

Posted Сегодня, 13:11
Published Сегодня, 13:11
Modified Сегодня, 13:13
Updated Сегодня, 13:13
Пермский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» напоминает клиентам-юридическим лицам, получающим услуги отопления и горячего водоснабжения от ПАО «Т Плюс», о необходимости ежемесячной передачи данных индивидуальных приборов учета теплоснабжения и горячего водоснабжения. Очередной период приема показаний продлится с 15 до 25 апреля 2024 года.
Юридические лица могут передать показания с помощью дистанционных сервисов, позволяющих поделиться информацией о приборах учета:
Физические лица могут передать показания приборов учета через онлайн-сервис своего расчетно-кассового центра (РКЦ), отвечающего за формирование и доставку квитанции. В настоящее время клиентам ПАО «Т Плюс» и АО «ЭнергосбыТ Плюс» в Пермском крае доставляют квитанции АО ВЦ «Инкомус», ПАО «Пермэнергосбыт» и ОАО «КРЦ-Прикамье». Уточнить данные своего РКЦ клиент может в квитанциях, доставленных ранее.
Найти информацию о всех методах передачи можно на сайте «ЭнергосбыТ Плюс» в разделе «Клиентам/Как передать».