Лодка перевернулась. В Перми ищут мужчину, пропавшего на рыбалке

Posted Сегодня, 03:22
Published Сегодня, 03:22
Modified Сегодня, 03:24
Updated Сегодня, 03:24
В Перми ищут 51-летнего пермяка Сергея Блока, который исчез во время рыбалки. Его жена рассказала в социальных сетях, что лодка перевернулась, нужна помощь в поиске Сергея на берегу Камы.
Волонтеры поискового отряда имени Ирины Бухановой отмечают, что мужчина пропал 14 апреля — вечером он уехал на рыбалку на КАмГЭС и исчез. Приметы пермяка: рост 173 см, среднее телосложение, русые волосы. Был одет в рыбацкий костюм зеленого цвета, резиновые сапоги.
Тех, у кого есть информация о местонахождении пермяка, волонтеры просят позвонить по номерам: 8 (342) 204-49-04 или 102.