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В Перми ищут 51-летнего мужчину, который поехал на рыбалку и пропал

Лодка перевернулась. В Перми ищут мужчину, пропавшего на рыбалке

16 апреля 2024, 03:22
Фото: Midjourney / соцсети жены пермяка

В Перми ищут 51-летнего мужчину, который поехал на рыбалку и пропал

Последний раз пермяка видели 14 апреля.

В Перми ищут 51-летнего пермяка Сергея Блока, который исчез во время рыбалки. Его жена рассказала в социальных сетях, что лодка перевернулась, нужна помощь в поиске Сергея на берегу Камы.

Волонтеры поискового отряда имени Ирины Бухановой отмечают, что мужчина пропал 14 апреля — вечером он уехал на рыбалку на КАмГЭС и исчез. Приметы пермяка: рост 173 см, среднее телосложение, русые волосы. Был одет в рыбацкий костюм зеленого цвета, резиновые сапоги.

Тех, у кого есть информация о местонахождении пермяка, волонтеры просят позвонить по номерам: 8 (342) 204-49-04 или 102.

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