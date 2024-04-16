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Мэр Верещагино Прикамья Сергей Кондратьев получил премию в 188 тыс. рублей

Мэр Верещагино получил премию в 188 тысяч рублей за свою работу в 2023 году

16 апреля 2024, 10:31
Фото: Сергей Кондратьев во ВКонтакте

Мэр Верещагино Прикамья Сергей Кондратьев получил премию в 188 тыс. рублей

Занимает пост главы Сергей Кондратьев с 2019 года.

Глава Верещагинского городского округа Прикамья Сергей Кондратьев премирован за свою работу в 2023 году. На документ решения депутатов думы муниципалитета обратило внимание издание Ura.ru.

«Дума Верещагинского городского округа решает: установить и выплатить премию по результатам деятельности за 2023 год главе городского округа — главе администрации Верещагинского городского округа Пермского края в размере 188,8 тыс. руб. (без учета уральского коэффициента)» — сообщается на сайте городского округа.

Сергей Кондратьев занимает должность главы города с 2019 года. До этого мэр руководил Верещагинским муниципальным районом и городским поселением. В 2023 году также получил премию за свою работу глава Добрянки Дмитрий Антонов. Сумма его вознаграждения составила 92,7 тыс. руб.

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#Пермский край#Добрянка#Администрация#Премия#Верещагино#Дмитрий Антонов#Сергей Кондратьев#Глава городского округа
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