Мэр Верещагино получил премию в 188 тысяч рублей за свою работу в 2023 году

Сергей Кондратьев занимает должность главы города с 2019 года. До этого мэр руководил Верещагинским муниципальным районом и городским поселением. В 2023 году также получил премию за свою работу глава Добрянки Дмитрий Антонов. Сумма его вознаграждения составила 92,7 тыс. руб.