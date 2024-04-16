Много шума из ничего? Апокалипсис не сегодня в фильме «Падение империи»

Парадоксально, что в свое время одержимому армией и оружием радикальному консерватору Джону Милиусу удалось сделать сильное произведение о том, чем ужасна война и до чего она доводит людей. Видимо, это вышло потому, что он немного понимал, о чем высказывался. А явному либералу и пацифисту (президент в «Падении империи» — чересчур очевидная отсылка к Трампу) Гарленду не удалось ничего выдавить из себя кроме «ик-пук… война — эта плоха». Потому что он не понимает, о чем снимает, не разбирается в материале (как работает медийка, режиссер совершенно точно не в курсе) и, кажется, сознательно старается никого не задеть и не оскорбить. В фильме о гражданской войне, блин!