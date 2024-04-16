На ПМЭФ-2024 впервые представят соцпроект «Доброшрифт»

Posted Сегодня, 12:14
Published Сегодня, 12:14
Modified Сегодня, 12:14
Updated Сегодня, 12:14
Как пишет издание 56orb.ru, стенд, специально созданный для этого проекта, станет площадкой для активного взаимодействия между государственными органами, бизнесом и некоммерческими организациями в вопросах социальной ответственности бизнеса, помощи маломобильным людям, их профориентации и трудоустройству, а также популяризации содержательного контента о маломобильных людях через социальные рекламные акции и кинопроекты. Социальный проект получил поддержку Фонда Росконгресс.
На площадке «Доброшрифт», представленной на форуме, партнеры ПМЭФ и компании, которые реализуют программы корпоративной социальной ответственности в области создания доступной среды и поддержки маломобильных граждан, смогут предложить различные темы для дискуссий. Кроме того, они также смогут стать партнерами проекта во Всемирный день поддержки людей с церебральным параличом, который состоится 2 октября 2024 года.
Социальная кампания «Доброшрифт» основана на использовании шрифта, созданного по образцу почерка детей, у которых был диагностирован церебральный паралич. Каждый год в рамках Всемирного дня поддержки людей с церебральным параличом ведущие российские и международные бренды заменяют свои стандартные шрифты на «Доброшрифт» в логотипах, слоганах и других коммуникациях на своих сайтах и в социальных сетях. Основная цель такой замены заключается в привлечении внимания к проблемам маломобильных граждан.
Кампания «Доброшрифт» ежегодно охватывает более 150 миллионов человек, и благодаря этому проблемы инклюзии и интеграции людей с речевыми и двигательными нарушениями, вызванными церебральным параличом, стали гораздо более заметными в информационном пространстве и получили поддержку от государственных институтов и бизнес-сообщества.
Широкая общественная поддержка проекта «Доброшрифт» привлекла внимание государственных институтов, промышленных предприятий и коммерческих брендов. Благодаря этому проект стал центром для обсуждения и разработки комплексных программ, направленных на повышение инклюзии, создание доступной среды и обеспечение технических средств реабилитации для людей с речевыми и двигательными нарушениями, обусловленными церебральным параличом.
27-й Петербургский международный экономический форум стартует 5 июня текущего года и продлится до 8 июня. В качестве информационного партнера мероприятия выступит медиахолдинг 1MI.