На ПМЭФ-2024 впервые представят соцпроект «Доброшрифт»

Социальная кампания «Доброшрифт» основана на использовании шрифта, созданного по образцу почерка детей, у которых был диагностирован церебральный паралич. Каждый год в рамках Всемирного дня поддержки людей с церебральным параличом ведущие российские и международные бренды заменяют свои стандартные шрифты на «Доброшрифт» в логотипах, слоганах и других коммуникациях на своих сайтах и в социальных сетях. Основная цель такой замены заключается в привлечении внимания к проблемам маломобильных граждан.