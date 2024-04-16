Объемы закупок госкомпаний у самозанятых превысили 2,2 млрд рублей

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Published Сегодня, 07:33
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Важно отметить, что количество заключивших договоры поставок у самозанятых выросло в 1,5 раза, достигнув почти 2,9 тысячи человек, пишет газета «Известия».
Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич подчеркнул, что расширение преференций, предоставленных самозанятым в соответствии с федеральным законом № 223, упростило процедуры участия в закупках крупнейших заказчиков. Он отметил, что общий объем закупок у самозанятых за первый квартал 2024 года вырос на 160% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, превысив 2,2 миллиарда рублей. Также отмечается рост числа поставщиков-самозанятых на 48%, что привело к общей численности представителей этой категории в 2,9 тысячи человек.
Наибольший рост объема закупок у самозанятых был зафиксирован в Курской области (+504 миллиона рублей), Москве (+211 миллионов рублей), Санкт-Петербурге (+92 миллиона рублей), а также в Свердловской и Калининградской областях (+45,6 и 39,3 миллиона рублей соответственно). Лидируют по объему закупок у самозанятых Курская область (0,5 миллиарда рублей), Москва (0,38 миллиарда), Санкт-Петербург (0,13 миллиарда), а также Московская (0,11 миллиарда) и Свердловская (0,08 миллиарда рублей) области.
Значительный рост объемов закупок у самозанятых наблюдается в таких сферах, как вспомогательные услуги в финансовом посредничестве и страховании (+660 миллионов рублей, что указывает на прирост более чем в тысячу раз); профессиональные, научные и технические услуги (+89,2 миллиона, увеличение почти в семь раз); юридические и бухгалтерские услуги (+85,7 миллиона, в 12,5 раза), услуги в сфере творчества, искусства и развлечений (+83,7 миллиона, в два раза), а также строительные специализированные работы (+74,6 миллиона рублей, увеличение в 4,1 раза).
С начала 2019 года по первый квартал 2024 года крупнейшие заказчики заключили договоры на закупки с почти 14 тысячами самозанятых. Общая сумма этих договоров превысила 14,7 миллиарда рублей при средней цене договора 546 тысяч рублей.
Напомним, что с 1 апреля 2020 года самозанятые граждане получили возможность участвовать в закупках по ФЗ-223 наравне с малым и средним бизнесом. Поддержка самозанятых является одним из ключевых направлений в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом России Владимиром Путиным и курируемого первым вице-премьером Андреем Белоусовым.