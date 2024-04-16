Объемы закупок госкомпаний у самозанятых превысили 2,2 млрд рублей

Значительный рост объемов закупок у самозанятых наблюдается в таких сферах, как вспомогательные услуги в финансовом посредничестве и страховании (+660 миллионов рублей, что указывает на прирост более чем в тысячу раз); профессиональные, научные и технические услуги (+89,2 миллиона, увеличение почти в семь раз); юридические и бухгалтерские услуги (+85,7 миллиона, в 12,5 раза), услуги в сфере творчества, искусства и развлечений (+83,7 миллиона, в два раза), а также строительные специализированные работы (+74,6 миллиона рублей, увеличение в 4,1 раза).