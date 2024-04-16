Пассажирка поезда Москва-Владивосток в Кунгуре преждевременно родила двойню

Posted Сегодня, 13:08
Published Сегодня, 13:08
Modified Сегодня, 13:10
Updated Сегодня, 13:10
Сегодня утром, 16 апреля, в Кунгуре пассажирка поезда Москва — Владивосток преждевременно родила двойню. Об этом сообщает издание «В курсе.ру».
По данным источника, на станцию приехала бригада скорой помощи. Роженицу забрали из поезда и отвезли в больницу. Сейчас здоровью матери и двум ее младенцам ничего не угрожает. Как сообщил источник Properm.ru, женщина не из Пермского края.
В Минздраве Прикамья корреспонденту Properm.ru подтвердили информацию об этом случае.