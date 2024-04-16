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Пассажирка поезда Москва-Владивосток в Кунгуре преждевременно родила двойню

Пассажирка поезда Москва-Владивосток в Кунгуре преждевременно родила двойню

16 апреля 2024, 13:08
Фото: 1MI
На место прибыла бригада скорой помощи, женщину отвезли в медицинское учреждение.

Сегодня утром, 16 апреля, в Кунгуре пассажирка поезда Москва — Владивосток преждевременно родила двойню. Об этом сообщает издание «В курсе.ру».

По данным источника, на станцию приехала бригада скорой помощи. Роженицу забрали из поезда и отвезли в больницу. Сейчас здоровью матери и двум ее младенцам ничего не угрожает. Как сообщил источник Properm.ru, женщина не из Пермского края.

В Минздраве Прикамья корреспонденту Properm.ru подтвердили информацию об этом случае.

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#Здоровье#Скорая помощь#Поезд#Москва#Владивосток#Роды#Двойня#Кунгуре#Медицинское учреждение
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