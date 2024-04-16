Стало известно, кто стал новым генеральным директором пермской компании «Новомет»

С 2015 года руководителем компании и одним из ее владельцев был Максим Перельман. «Новомет» не комментирует смену топ-менеджера в организации. На прошлой неделе стало известно, что ГК «Конар» из Челябинска купила долю в пермском производителе оборудования и услуг для нефтяных компаний «Новомет».