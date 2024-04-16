Стало известно, кто стал новым генеральным директором пермской компании «Новомет»

Posted Сегодня, 07:26
Published Сегодня, 07:26
Modified Сегодня, 07:32
Updated Сегодня, 07:32
В пермской ГК «Новомет» сменился генеральный директор. Им стал Илья Тихонов, возглавляющий Индустриальный парк «Станкомаш», основную производственную площадку группы «Конар». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителя Госкорпорации.
Предложение группе «Конар» сменить гендиректора компании поступило от компании «Роснано». «Инициатива встретила поддержку у промышленной группы „Конар“. Вопрос планируется к рассмотрению на заседании совета директоров 15 апреля», — сказал представитель «Роснано». По его словам, данное решение обусловлено изменением стратегии развития «Новомета», а также особыми условиями сделки по продаже доли «Роснано» группе «Конар».
Приоритетным направлением в компании станет оптимизация внутренних расходов с целью улучшению конкурентоспособности. В ближайшие несколько лет планируется вывести на рынок новую продукцию «Новомета».
С 2015 года руководителем компании и одним из ее владельцев был Максим Перельман. «Новомет» не комментирует смену топ-менеджера в организации. На прошлой неделе стало известно, что ГК «Конар» из Челябинска купила долю в пермском производителе оборудования и услуг для нефтяных компаний «Новомет».