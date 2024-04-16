Пермский памятник «Дом Купчихи Барановой» передали под контроль краевого ГУФСИНа

Posted Сегодня, 05:27
Published Сегодня, 05:27
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Updated Сегодня, 05:29
Пермский памятник «Дом купчихи М. М. Барановой» передали под контроль Федеральной службы исполнения наказаний по Пермскому краю. Об этом сообщила служба Территориального управления в Прикамье в социальной сети. О применении исторического особняка в ведомстве не уточнили.
Здание является объектом культурного наследия, памятником градостроительства и архитектуры Пермского края регионального значения. Находится сооружение в Перми на улице Петропавловская, 51. Площадь здания составляет 2,3 тыс. кв. м.
«Предоставление здания управлению ФСИН по Пермскому краю позволит расширить штат сотрудников, а также обеспечить сохранение исторического облика центральной части города Перми», — передает пресс-служба краевого теруправления.
Двухэтажный каменный «Дом купчихи Барановой» построен в конце XIX века. Он принадлежал купчихе Марии Барановой. В свое время была владелицей магазинов, в которых продавалась бакалея и колониальные товары. Ее муж, Григорий Баранов, занимался продажей кондитерских изделий. Доход приносила также аренда помещений их дома. Там располагались товарищество «Караван», которое торговало чаем и сахаром, магазины с обувью и колониальными товарами, магазин детских игрушек, а также скорняжная мастерская Бровских, шорная мастерская Якимова, переплётная мастерская Князева.
В июле 1909 года в здании был отрыт третий электротеатр Перми — «Модерн». После этого кинотеатр переехал в другое, более приспособленное для него место. По окончании Октябрьской революции в 1925 году в доме начала работу столовая, чаеуправление, в 1926–1928 годах — почтамт, в 1930-е годы — клуб речников имени Сталина.