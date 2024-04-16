Пермский памятник «Дом Купчихи Барановой» передали под контроль краевого ГУФСИНа

В июле 1909 года в здании был отрыт третий электротеатр Перми — «Модерн». После этого кинотеатр переехал в другое, более приспособленное для него место. По окончании Октябрьской революции в 1925 году в доме начала работу столовая, чаеуправление, в 1926–1928 годах — почтамт, в 1930-е годы — клуб речников имени Сталина.