Прикамью спишут кредиты на 13 миллиардов рублей. Что можно сделать за эти деньги

Posted Сегодня, 07:07
Published Сегодня, 07:07
Modified Сегодня, 07:29
Updated Сегодня, 07:29
Пермский край сможет списать федеральные кредиты на 13 млрд рублей, рассказал губернатор Дмитрий Махонин во время ежегодного послания. По словам Махонина, это произойдет «в ближайшее время».
Глава региона отметил, что у Прикамья уже нет коммерческих кредитов, остались только федеральные. В прошлом году было списано 500 млн рублей, до конца 2024 года планируется списать еще 800 млн рублей.
13 млрд рублей смогут списать благодаря решению президента Владимира Путина. Во время послания Федеральному собранию он заявил, что субъектам РФ спишут 2/3 задолженности по кредитам. Эти деньги планируется отправить на реализацию важных проектов.
Чтобы понять масштаб средств, которые планируется списать — строительство школы в Индустриальном районе Перми на 1050 мест власти оценили в 1,3 млрд рублей. Строительство новой инфекционной больницы обошлось в 5,4 млрд рублей.