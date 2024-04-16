properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:07

Published Сегодня, 07:07

Modified Сегодня, 07:29

Updated Сегодня, 07:29

Глава региона Дмитрий Махонин: Пермскому краю спишут кредиты на 13 млрд рублей

Прикамью спишут кредиты на 13 миллиардов рублей. Что можно сделать за эти деньги

16 апреля 2024, 07:07
Фото: ideogram.ai

Глава региона Дмитрий Махонин: Пермскому краю спишут кредиты на 13 млрд рублей

Деньги пойдут на реализацию важных проектов.
Сюжет
Кредит

Пермский край сможет списать федеральные кредиты на 13 млрд рублей, рассказал губернатор Дмитрий Махонин во время ежегодного послания. По словам Махонина, это произойдет «в ближайшее время».

Глава региона отметил, что у Прикамья уже нет коммерческих кредитов, остались только федеральные. В прошлом году было списано 500 млн рублей, до конца 2024 года планируется списать еще 800 млн рублей.

13 млрд рублей смогут списать благодаря решению президента Владимира Путина. Во время послания Федеральному собранию он заявил, что субъектам РФ спишут 2/3 задолженности по кредитам. Эти деньги планируется отправить на реализацию важных проектов.

Чтобы понять масштаб средств, которые планируется списать — строительство школы в Индустриальном районе Перми на 1050 мест власти оценили в 1,3 млрд рублей. Строительство новой инфекционной больницы обошлось в 5,4 млрд рублей.

Читайте также:
Средний размер кредита наличными в Пермском крае составляет 148 тысяч рублейЖителя Пермского края отправили в колонию за оформление кредита на товарища
#Пермь#Власти#Кредит#Обещания#Проекты
Подпишитесь
Много шума из ничего? Апокалипсис не сегодня в фильме «Падение империи»
Сегодня, 07:00
Бывшему главе «Пермского Мемориала»* отказали в иске о законности возбуждения дела
Сегодня, 08:14
Стало известно, кто стал новым генеральным директором пермской компании «Новомет»
Сегодня, 07:26
В Пермском округе на неугодного директора клуба нашли управу и отправили под арест
Сегодня, 02:00
Подорожали свинина и велосипеды, но снизились цены на сосиски и газомоторное топливо
Сегодня, 06:28
"