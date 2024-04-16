properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:02

Published Сегодня, 12:02

Modified Сегодня, 12:04

Updated Сегодня, 12:04

В Перми мужчина отсудил право на покупку смартфона за 1 рубль

Пермяк добился отправки ему смартфона за 1 рубль. Как он это сделал

16 апреля 2024, 12:02
Фото: ideogram.ai

В Перми мужчина отсудил право на покупку смартфона за 1 рубль

Суд вынес решение в пользу потребителя.

В Перми мужчина выиграл судебный спор с продавцом с площадки «Яндекс.Маркет». Покупатель купил смартфон на «Яндекс.Маркете» за 1 рубль, однако продавец отменил заказ и вернул деньги. При общении с мужчиной он сообщил, что цена не соответствует действительности, так как произошел технический сбой.

Тогда пермяк обратился в Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю с просьбой защитить свои права. По Закону РФ «О защите прав потребителей» (ст. 23.1) при предварительной оплате товара и нарушении срока его передачи, покупатель имеет право требовать передачи товара в установленный им новый срок. Кроме того, по ст. 310 Гражданского кодекса указано, что запрещено в одностороннем порядке отказываться от исполнения договора.

Поэтому региональный Роспотребнадзор подготовил исковое заявление и защитил права потребителя через суд. В итоге неделю назад, 9 апреля, Мотовилихинский районный суд обязал продавца передать купленный смартфон в течение двух месяцев, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Марка гаджета в информации ведомства не уточняется.

Читайте также:
В Роспотребнадзоре рассказали, что делать, если не пришел товар из интернет-магазинаСуд отправил на принудительные работы директора УК, по вине которого погибла пермячка«Блогер из Куеды» останется за решеткой еще два месяца, до 16 июня
#Общество#Суд#Пермь#Роспотребнадзор#Права потребителей#Смартфон
Подпишитесь
Главного бухгалтера пермского поставщика больничной еды осудили за взятку главврачу
Сегодня, 11:07
Власти Перми ищут подрядчика на содержание пляжей почти за 5 миллионов рублей
Сегодня, 11:54
В Прикамье временно сменили главу краевого минспорта
Сегодня, 10:08
Астрономы обнаружили вторую по величине черную дыру, близкую к Земле
Сегодня, 11:04
Бывшему главе «Пермского Мемориала»* отказали в иске о законности возбуждения дела
Сегодня, 08:14
Стало известно, кто стал новым генеральным директором пермской компании «Новомет»
Сегодня, 07:26
"