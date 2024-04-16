Пермяк добился отправки ему смартфона за 1 рубль. Как он это сделал

Posted Сегодня, 12:02
Published Сегодня, 12:02
Modified Сегодня, 12:04
Updated Сегодня, 12:04
В Перми мужчина выиграл судебный спор с продавцом с площадки «Яндекс.Маркет». Покупатель купил смартфон на «Яндекс.Маркете» за 1 рубль, однако продавец отменил заказ и вернул деньги. При общении с мужчиной он сообщил, что цена не соответствует действительности, так как произошел технический сбой.
Тогда пермяк обратился в Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю с просьбой защитить свои права. По Закону РФ «О защите прав потребителей» (ст. 23.1) при предварительной оплате товара и нарушении срока его передачи, покупатель имеет право требовать передачи товара в установленный им новый срок. Кроме того, по ст. 310 Гражданского кодекса указано, что запрещено в одностороннем порядке отказываться от исполнения договора.
Поэтому региональный Роспотребнадзор подготовил исковое заявление и защитил права потребителя через суд. В итоге неделю назад, 9 апреля, Мотовилихинский районный суд обязал продавца передать купленный смартфон в течение двух месяцев, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Марка гаджета в информации ведомства не уточняется.