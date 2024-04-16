Пермяк добился отправки ему смартфона за 1 рубль. Как он это сделал

Тогда пермяк обратился в Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю с просьбой защитить свои права. По Закону РФ «О защите прав потребителей» (ст. 23.1) при предварительной оплате товара и нарушении срока его передачи, покупатель имеет право требовать передачи товара в установленный им новый срок. Кроме того, по ст. 310 Гражданского кодекса указано, что запрещено в одностороннем порядке отказываться от исполнения договора.