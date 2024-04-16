По какой причине Мерьем Узерли ушла из «Великолепного века»?

До роли в «Великолепном веке» актриса немецко-турецкого происхождения перебивалась игрой в мелких эпизодах, в короткометражных лентах в Германии. Однажды проживающая в Турции подруга позвонила ей и рассказала о том, что здесь собираются снимать масштабный исторический сериал. Мерьем отправилась на кастинг и получила одну из ключевых ролей, пишет newia.ru.