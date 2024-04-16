По какой причине Мерьем Узерли ушла из «Великолепного века»?

Posted Сегодня, 10:03
Published Сегодня, 10:03
Modified Сегодня, 10:05
Updated Сегодня, 10:05
До роли в «Великолепном веке» актриса немецко-турецкого происхождения перебивалась игрой в мелких эпизодах, в короткометражных лентах в Германии. Однажды проживающая в Турции подруга позвонила ей и рассказала о том, что здесь собираются снимать масштабный исторический сериал. Мерьем отправилась на кастинг и получила одну из ключевых ролей, пишет newia.ru.
Ответственные за кастинг сразу оценили не только внешность Узерли, но и артистизм. Ей сразу предложили забрать в Берлине вещи и отправляться на съёмки.
Актриса полностью погрузилась в съёмочный процесс. Времени на какие-то личные дела практически не оставалось. Сериал сразу понравился зрителям, и вчерашние неизвестные актёры, в том числе Мерьем Узерли, буквально проснулись знаменитыми.
К сожалению, девушка не выдержала сложностей жизни в другой стране. Отсутствие близких и напряжённый график стали причиной разрыва контракта и возвращения в Германию. Более того, девушка перестала выходить на связь с продюсерами и даже коллегами.
Для продюсеров сериала данное решение Мерьем стало настоящим шоком, однако сериал не остановили. Новой Хюррем стала известная турецкая актриса Вахиде Перчин. К слову, многие зрители восприняли такую рокировку в штыки и требовали вернуть Узерли. Но продюсеры не пошли у них на поводу и продолжили работать с Перчин.