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Published Сегодня, 10:03

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По какой причине Мерьем Узерли ушла из «Великолепного века»?

По какой причине Мерьем Узерли ушла из «Великолепного века»?

16 апреля 2024, 10:03
Фото: кинопоиск
Мерьем Узерли сыграла Хюррем-султан (Роксолану), любимую наложницу Сулеймана I Великолепного и мать Селима II. Однако практически в середине проекта она перестала в нём участвовать по причине тяжёлого графика и депрессии.

До роли в «Великолепном веке» актриса немецко-турецкого происхождения перебивалась игрой в мелких эпизодах, в короткометражных лентах в Германии. Однажды проживающая в Турции подруга позвонила ей и рассказала о том, что здесь собираются снимать масштабный исторический сериал. Мерьем отправилась на кастинг и получила одну из ключевых ролей, пишет newia.ru.

Ответственные за кастинг сразу оценили не только внешность Узерли, но и артистизм. Ей сразу предложили забрать в Берлине вещи и отправляться на съёмки.

Актриса полностью погрузилась в съёмочный процесс. Времени на какие-то личные дела практически не оставалось. Сериал сразу понравился зрителям, и вчерашние неизвестные актёры, в том числе Мерьем Узерли, буквально проснулись знаменитыми.

К сожалению, девушка не выдержала сложностей жизни в другой стране. Отсутствие близких и напряжённый график стали причиной разрыва контракта и возвращения в Германию. Более того, девушка перестала выходить на связь с продюсерами и даже коллегами.

Для продюсеров сериала данное решение Мерьем стало настоящим шоком, однако сериал не остановили. Новой Хюррем стала известная турецкая актриса Вахиде Перчин. К слову, многие зрители восприняли такую рокировку в штыки и требовали вернуть Узерли. Но продюсеры не пошли у них на поводу и продолжили работать с Перчин.

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