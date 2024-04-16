Победителям международных олимпиад предложили вручать до 3 млн рублей

В прошлом году российские школьники на олимпиаде по математике в Японии завоевали пять золотых и одну серебряную медаль. Взглянув на этот триумф, Михаил Ветров отмечает, что это пример «неудержимой воли к победе и сопротивления несправедливому отношению к России».