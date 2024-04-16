Победителям международных олимпиад предложили вручать до 3 млн рублей

Posted Сегодня, 07:36
Published Сегодня, 07:36
Modified Сегодня, 07:38
Updated Сегодня, 07:38
Он подчеркнул, что участники олимпиад своими знаниями и успехами не только представляют страну, но и демонстрируют качество образования в России, пишет RT.
В прошлом году российские школьники на олимпиаде по математике в Японии завоевали пять золотых и одну серебряную медаль. Взглянув на этот триумф, Михаил Ветров отмечает, что это пример «неудержимой воли к победе и сопротивления несправедливому отношению к России».
Он обратился к министру образования Сергею Кравцову с просьбой рассмотреть возможность создать государственную систему поощрения школьников, занявших призовые места на международных олимпиадах. Ветров также предложил начислять денежное вознаграждение в размере от 1 до 3 миллионов рублей за каждую медаль. Деньги школьники могли бы получить после достижения совершеннолетия.