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Индекс потребительских цен на товары и услуги в Пермском крае достиг 100,3%

Подорожали свинина и велосипеды, но снизились цены на сосиски и газомоторное топливо

16 апреля 2024, 06:28
Фото: kandinsky

Индекс потребительских цен на товары и услуги в Пермском крае достиг 100,3%

Индекс потребительских цен в марте в Пермском крае составил 100,3%

Индекс потребительских цен на товары и услуги в Пермском крае в марте составил 100,3%. Стоимость продуктов питания снизилась в среднем на 0,1%, цены на непродовольственные товары выросли в среднем на 0,2%, сообщает Пермьстат в традиционной ежемесячной сводке.

Снижение цен зафиксировано на сосиски, сардельки, сыры плавленые, молоко питьевое, конфеты, варенье, кофе натуральный растворимый (на 2,3–4,8%). В то же время подорожали свинина, рис, крупы овсяные и перловые, вермишель, рыба, оливковое масло (от 2,4% до 5,7%).

На 0,1–6,6% выросли цены на обувь, одежду, парфюмерно-косметические товары. Отмечалось удорожание некоторых наблюдаемых видов мебели (на 0,8–2,2%). Поднялась стоимость велосипедов для дошкольников (на 1,3%) и для взрослых (на 8,6%). Зафиксировано снижение цен на газовое моторное топливо (- 3,1%), стоимость остальных видов моторного топлива поднялась в пределах 0,2%.

Услуги в марте 2024 года подорожали в Прикамье в среднем на 1%. На 7% выросла стоимость ветеринарных услуг, на 7% — услуг в сфере зарубежного туризма, на 5,9% — экскурсионных услуг, на 2,4% — услуг гостиниц. На 4% выросла цена авиабилетов, на 2,1% — стоимость проезда в поездах.

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