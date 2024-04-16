Подорожали свинина и велосипеды, но снизились цены на сосиски и газомоторное топливо

Услуги в марте 2024 года подорожали в Прикамье в среднем на 1%. На 7% выросла стоимость ветеринарных услуг, на 7% — услуг в сфере зарубежного туризма, на 5,9% — экскурсионных услуг, на 2,4% — услуг гостиниц. На 4% выросла цена авиабилетов, на 2,1% — стоимость проезда в поездах.