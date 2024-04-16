Метели и риск схода лавин. Экспедиция из Перми прошла по труднодоступным горам

Posted Сегодня, 13:02
Published Сегодня, 13:02
Modified Сегодня, 13:05
Updated Сегодня, 13:05
Пермяки совершили лыжную экспедицию по заброшенному древнему пути через Уральский хребет. По самым труднодоступным местам Урала путешествовали четырехкратный чемпион России и стран СНГ по спортивному туризму, доцент кафедры туризма ПГНИУ Андрей Королев с командой «Полюс недоступности» — Сергеем Петровым, Виктором Бойковым и Дмитрием Лушниковым.
Экспедиция продлилась с 8 марта по 1 апреля, протяженность маршрута составила 350 км. Туристы прошли лыжный маршрут пятой категории сложности и поднялись на вершины Телпосиз и Лорцемпея, которые являются одними из самых труднодоступных на Урале, сообщают в пресс-службе Пермского госуниверситета.
Андрей Королев, доцент кафедры туризма ПГНИУ:
— Погода в этом году выдалась очень суровая: вначале стояли морозы до минус 40 градусов в ночное время, а потом повалил снег, и каждый день его выпадало до 30 см. При этом ясных дней за весь маршрут было всего три. Очень тяжело было прокладывать лыжню и двигаться по маршруту. Постоянные сильные метели и отсутствие видимости при прохождении перевалов сильно усложняли задачи. Один день целиком шел сильный дождь и невозможно было выйти из палатки, чтобы не промочить теплое зимнее снаряжение. Мы надеялись, что после этого все застынет и передвижение станет намного легче, но ночью температура понизилась и дождь превратился в снег и его снова насыпало за ночь 30 см.
По словам ученого, во время экспедиции пришлось быть предельно осторожными, так как сохранялась опасность возникновения и схода лавин. Туристам удалось повторить участки древнего торгового пути, пока болота были замерзшими, а также полюбоваться красотой гор.
Наиболее сложным стало восхождение на высшую вершину Северного Урала — гору Телпосиз, ставшую самой удаленной точкой экспедиции. Телпосиз является самой высокой на Урале по относительной высоте: перепад высот от реки Щугор до ее вершины составляет около 1 500 м — это больше, чем у подавляющего числа вершин на Кавказе и на Алтае.
Несмотря на морозы и снегопады, экспедиция полностью прошла маршрут. Также исследователи перешли два перевала, описаний прохождения которых до сих пор не было, — это перевал через Исследовательский кряж (соединяет долины рек Лепта-Нидерма и Глубник) и перевал от Большого Патока на реку Седью.
Как отметил Андрей Королев, суточный перепад высот составил около 3,5 тыс. м, а протяженность маршрута восхождения — около 30 км. В некоторых местах северо-восточный гребень становился очень узким, менее метра шириной. Путешественники шли в «кошках» и с ледорубами и изо всех сил цеплялись за гребень, чтобы не упасть с обрыва на восточную сторону.
Члены экспедиции взошли на вершину и не могли сделать фотографию с флагом сразу — порывы ветра были настолько сильными, что флаг вырывало из рук. Далее путешественникам пришлось уже в темноте добираться до лыж на краю леса, а затем через густой лес, в полной темноте и с налобными фонарями пройти крутой участок спуска.
Под горой Телпосиз в виде креста сходятся четыре долины рек, расположенные ровно по сторонам света. На западе и юге это река Щугор, здесь меняющая направление течения с северного на западное. С севера течет река Торговая — здесь находилась середина торгового пути из Европы в Азию. С востока сюда протекает река Волоковка, по которой древний Сибиряковский тракт переваливал через Уральский хребет.