Метели и риск схода лавин. Экспедиция из Перми прошла по труднодоступным горам

Наиболее сложным стало восхождение на высшую вершину Северного Урала — гору Телпосиз, ставшую самой удаленной точкой экспедиции. Телпосиз является самой высокой на Урале по относительной высоте: перепад высот от реки Щугор до ее вершины составляет около 1 500 м — это больше, чем у подавляющего числа вершин на Кавказе и на Алтае.