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Posted Сегодня, 13:02

Published Сегодня, 13:02

Modified Сегодня, 13:05

Updated Сегодня, 13:05

Экспедиция во главе с доцентом ПГНИУ прошла по труднодоступным горам Урала

Метели и риск схода лавин. Экспедиция из Перми прошла по труднодоступным горам

16 апреля 2024, 13:02
Фото: пресс-служба ПГНИУ

Экспедиция во главе с доцентом ПГНИУ прошла по труднодоступным горам Урала

Передвижение путешественников осложняли погодные условия. Но они справились!
Сюжет
ПГНИУ

Пермяки совершили лыжную экспедицию по заброшенному древнему пути через Уральский хребет. По самым труднодоступным местам Урала путешествовали четырехкратный чемпион России и стран СНГ по спортивному туризму, доцент кафедры туризма ПГНИУ Андрей Королев с командой «Полюс недоступности» — Сергеем Петровым, Виктором Бойковым и Дмитрием Лушниковым.

Экспедиция продлилась с 8 марта по 1 апреля, протяженность маршрута составила 350 км. Туристы прошли лыжный маршрут пятой категории сложности и поднялись на вершины Телпосиз и Лорцемпея, которые являются одними из самых труднодоступных на Урале, сообщают в пресс-службе Пермского госуниверситета.

Фото: пресс-служба ПГНИУ

Андрей Королев, доцент кафедры туризма ПГНИУ:

— Погода в этом году выдалась очень суровая: вначале стояли морозы до минус 40 градусов в ночное время, а потом повалил снег, и каждый день его выпадало до 30 см. При этом ясных дней за весь маршрут было всего три. Очень тяжело было прокладывать лыжню и двигаться по маршруту. Постоянные сильные метели и отсутствие видимости при прохождении перевалов сильно усложняли задачи. Один день целиком шел сильный дождь и невозможно было выйти из палатки, чтобы не промочить теплое зимнее снаряжение. Мы надеялись, что после этого все застынет и передвижение станет намного легче, но ночью температура понизилась и дождь превратился в снег и его снова насыпало за ночь 30 см.
Фото: пресс-служба ПГНИУ

По словам ученого, во время экспедиции пришлось быть предельно осторожными, так как сохранялась опасность возникновения и схода лавин. Туристам удалось повторить участки древнего торгового пути, пока болота были замерзшими, а также полюбоваться красотой гор.

Наиболее сложным стало восхождение на высшую вершину Северного Урала — гору Телпосиз, ставшую самой удаленной точкой экспедиции. Телпосиз является самой высокой на Урале по относительной высоте: перепад высот от реки Щугор до ее вершины составляет около 1 500 м — это больше, чем у подавляющего числа вершин на Кавказе и на Алтае.

Несмотря на морозы и снегопады, экспедиция полностью прошла маршрут. Также исследователи перешли два перевала, описаний прохождения которых до сих пор не было, — это перевал через Исследовательский кряж (соединяет долины рек Лепта-Нидерма и Глубник) и перевал от Большого Патока на реку Седью.

Как отметил Андрей Королев, суточный перепад высот составил около 3,5 тыс. м, а протяженность маршрута восхождения — около 30 км. В некоторых местах северо-восточный гребень становился очень узким, менее метра шириной. Путешественники шли в «кошках» и с ледорубами и изо всех сил цеплялись за гребень, чтобы не упасть с обрыва на восточную сторону.

Члены экспедиции взошли на вершину и не могли сделать фотографию с флагом сразу — порывы ветра были настолько сильными, что флаг вырывало из рук. Далее путешественникам пришлось уже в темноте добираться до лыж на краю леса, а затем через густой лес, в полной темноте и с налобными фонарями пройти крутой участок спуска.

Под горой Телпосиз в виде креста сходятся четыре долины рек, расположенные ровно по сторонам света. На западе и юге это река Щугор, здесь меняющая направление течения с северного на западное. С севера течет река Торговая — здесь находилась середина торгового пути из Европы в Азию. С востока сюда протекает река Волоковка, по которой древний Сибиряковский тракт переваливал через Уральский хребет.

#Общество#ПГНИУ#Пермь#Туризм#Путешествия#Туристы#Экспедиция
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