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Posted Сегодня, 05:29

Published Сегодня, 05:29

Modified Сегодня, 05:35

Updated Сегодня, 05:35

При встрече с гадюкой поможет палка

16 апреля 2024, 05:29
Гадюки не атакуют без причины. Они лишь реагируют на опасность и предпочитают избегать столкновений, убегая или принимая угрожающую позу.

Чтобы отпугнуть змею и дать ей возможность уйти, можно использовать палку и стучать по траве. Следует помнить, что самая опасная змея — это та, которую не видно. Как только её обнаружат, она перестанет быть угрозой, пишет pravda.ru.

Но если все же вас укусила змея, немедленно обратитесь к врачу. Пока вы ожидаете медицинской помощи, нужно снять одежду с места укуса и промыть рану водой с мылом или антисептиком, а затем накрыть стерильным бинтом. Также рекомендуется принять противоаллергенный препарат.

Если укус произошел в ногу или руку, следует наложить шину на пораженное место. Её можно сделать из доступных средств, например, палки. При транспортировке нужно держать конечность в вертикальном положении.

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