При встрече с гадюкой поможет палка

Но если все же вас укусила змея, немедленно обратитесь к врачу. Пока вы ожидаете медицинской помощи, нужно снять одежду с места укуса и промыть рану водой с мылом или антисептиком, а затем накрыть стерильным бинтом. Также рекомендуется принять противоаллергенный препарат.