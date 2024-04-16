При встрече с гадюкой поможет палка

Posted Сегодня, 05:29
Published Сегодня, 05:29
Modified Сегодня, 05:35
Updated Сегодня, 05:35
Чтобы отпугнуть змею и дать ей возможность уйти, можно использовать палку и стучать по траве. Следует помнить, что самая опасная змея — это та, которую не видно. Как только её обнаружат, она перестанет быть угрозой, пишет pravda.ru.
Но если все же вас укусила змея, немедленно обратитесь к врачу. Пока вы ожидаете медицинской помощи, нужно снять одежду с места укуса и промыть рану водой с мылом или антисептиком, а затем накрыть стерильным бинтом. Также рекомендуется принять противоаллергенный препарат.
Если укус произошел в ногу или руку, следует наложить шину на пораженное место. Её можно сделать из доступных средств, например, палки. При транспортировке нужно держать конечность в вертикальном положении.