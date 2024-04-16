Приставы Пермского края выселили из квартиры абьюзера после иска бывшей жены

Позже мужчина подарил свою долю жене. После развода он продолжил жить в квартире. При этом он злоупотреблял алкоголем, нигде не работал, унижал родных. Один из скандалов завершился тем, что его привлекли к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.