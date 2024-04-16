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Приставы Пермского края выселили из квартиры абьюзера после иска бывшей жены

Приставы Пермского края выселили из квартиры абьюзера после иска бывшей жены

16 апреля 2024, 03:06
Фото: ideogram.ai
Мужчина раньше имел долю в квартире, но затем подарил ее возлюбленной.

В Пермском крае из квартиры выселили бывшего мужа, который портил жизнь возлюбленной и детям. По данным ГУ ФФСП России по Пермскому краю, трехкомнатную квартиру в Чернушке купили в браке, используя деньги от маткапитала. Жилье было в собственности супругов и двух детей.

Позже мужчина подарил свою долю жене. После развода он продолжил жить в квартире. При этом он злоупотреблял алкоголем, нигде не работал, унижал родных. Один из скандалов завершился тем, что его привлекли к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Женщина решила выселить бывшего мужа через суд. Однако пермяк сам не покинул квартиру в нужный срок — его оштрафовали на 5 тыс. рублей, а затем выселили принудительно.

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#Суд#Пермь#Детский мир#Домашнее насилие
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