Приставы Пермского края выселили из квартиры абьюзера после иска бывшей жены

Posted Сегодня, 03:06
Published Сегодня, 03:06
Modified Сегодня, 03:08
Updated Сегодня, 03:08
В Пермском крае из квартиры выселили бывшего мужа, который портил жизнь возлюбленной и детям. По данным ГУ ФФСП России по Пермскому краю, трехкомнатную квартиру в Чернушке купили в браке, используя деньги от маткапитала. Жилье было в собственности супругов и двух детей.
Позже мужчина подарил свою долю жене. После развода он продолжил жить в квартире. При этом он злоупотреблял алкоголем, нигде не работал, унижал родных. Один из скандалов завершился тем, что его привлекли к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.
Женщина решила выселить бывшего мужа через суд. Однако пермяк сам не покинул квартиру в нужный срок — его оштрафовали на 5 тыс. рублей, а затем выселили принудительно.