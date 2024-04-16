Прокуратура через суд пытается закрыть квест-рум в Мотовилихе

Прокурором в суд направлено исковое заявление о возложении обязанности на владельца организации закрыть квест-рум в подвальном помещении многоквартирного дома по адресу: г. Пермь, ул. Уральская, д. 75 по предоставлению услуг населению до устранения выявленных нарушений.