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Прокуратура через суд пытается закрыть квест-рум в Мотовилихе

Прокуратура через суд пытается закрыть квест-рум в Мотовилихе

16 апреля 2024, 15:25
Фото: https://квестпермь.рф
Выявлены многочисленные нарушения пожарной безопасности в подвальном помещении, в котором оказываются услуги.

Прокуратура Мотовилихинского района Перми совместно со специалистами регионального МЧС и Роспотребнадзора проверили деятельность квест-рума в Перми. Выявлены многочисленные нарушения, сообщают в ведомстве.

Установлено, что заведение с коммерческим наименованием «5 ключей», принадлежащее самозанятому лицу, работает в подвальном помещении многоквартирного дома по ул. Уральская, д. 75. Однако, условия оказания услуг не соответствуют требованиям безопасности.

В ходе обследования помещения выявлено, что отделка стен выполнена из горючего материала — ориентированно-стружечной плиты и фанеры без покраски, не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, отсутствовали обязательные эвакуационные выходы и прочее.

Прокурором в суд направлено исковое заявление о возложении обязанности на владельца организации закрыть квест-рум в подвальном помещении многоквартирного дома по адресу: г. Пермь, ул. Уральская, д. 75 по предоставлению услуг населению до устранения выявленных нарушений.

Иск находится на рассмотрении в Мотовилихинском районном суде Перми.

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#Общество#Пермь#Прокуратура#Мотовилиха#Квеструм
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