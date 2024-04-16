Прокуратура через суд пытается закрыть квест-рум в Мотовилихе

Posted Сегодня, 15:25
Published Сегодня, 15:25
Modified Сегодня, 15:26
Updated Сегодня, 15:26
Прокуратура Мотовилихинского района Перми совместно со специалистами регионального МЧС и Роспотребнадзора проверили деятельность квест-рума в Перми. Выявлены многочисленные нарушения, сообщают в ведомстве.
Установлено, что заведение с коммерческим наименованием «5 ключей», принадлежащее самозанятому лицу, работает в подвальном помещении многоквартирного дома по ул. Уральская, д. 75. Однако, условия оказания услуг не соответствуют требованиям безопасности.
В ходе обследования помещения выявлено, что отделка стен выполнена из горючего материала — ориентированно-стружечной плиты и фанеры без покраски, не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, отсутствовали обязательные эвакуационные выходы и прочее.
Прокурором в суд направлено исковое заявление о возложении обязанности на владельца организации закрыть квест-рум в подвальном помещении многоквартирного дома по адресу: г. Пермь, ул. Уральская, д. 75 по предоставлению услуг населению до устранения выявленных нарушений.
Иск находится на рассмотрении в Мотовилихинском районном суде Перми.