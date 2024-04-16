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Прокуратура Прикамья начала проверку после увольнения 22 пожарных в Добрянке

Прокуратура Прикамья начала проверку после увольнения 22 пожарных в Добрянке

16 апреля 2024, 12:38
Фото: 1MI
15 апреля прошла встреча прокурора Добрянки с коллективом пожарной части.

Прокуратура Пермского края проводит проверку после массового увольнения сотрудников в пожарной части №115 в Добрянке (ПСЧ-115). С начала года из части уволились 22 спасателя. Об этом сообщило издание 59.RU.

«15 апреля под руководством прокурора Добрянки в ПСЧ-115 состоялась встреча с коллективом. Жалоб и обращений сотрудников в ходе личного приема не поступало», — рассказали в прокуратуре.

Уход работников был обусловлен неблагоприятными условиями труда и низким уровнем заработной платы. По словам одного из очевидцев, месячная зарплата спасателя составляет от 28 до 30 тыс. рублей, при этом последние четыре года она никак не индексировалась. Зимой в гаражных цистернах замерзает вода, в части нет ни горячей воды, ни душа, постельное белье не меняется.

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