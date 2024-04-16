Прокуратура Прикамья начала проверку после увольнения 22 пожарных в Добрянке

Posted Сегодня, 12:38
Published Сегодня, 12:38
Modified Сегодня, 12:40
Updated Сегодня, 12:40
Прокуратура Пермского края проводит проверку после массового увольнения сотрудников в пожарной части №115 в Добрянке (ПСЧ-115). С начала года из части уволились 22 спасателя. Об этом сообщило издание 59.RU.
«15 апреля под руководством прокурора Добрянки в ПСЧ-115 состоялась встреча с коллективом. Жалоб и обращений сотрудников в ходе личного приема не поступало», — рассказали в прокуратуре.
Уход работников был обусловлен неблагоприятными условиями труда и низким уровнем заработной платы. По словам одного из очевидцев, месячная зарплата спасателя составляет от 28 до 30 тыс. рублей, при этом последние четыре года она никак не индексировалась. Зимой в гаражных цистернах замерзает вода, в части нет ни горячей воды, ни душа, постельное белье не меняется.