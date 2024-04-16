Прокуратура Прикамья начала проверку после увольнения 22 пожарных в Добрянке

Уход работников был обусловлен неблагоприятными условиями труда и низким уровнем заработной платы. По словам одного из очевидцев, месячная зарплата спасателя составляет от 28 до 30 тыс. рублей, при этом последние четыре года она никак не индексировалась. Зимой в гаражных цистернах замерзает вода, в части нет ни горячей воды, ни душа, постельное белье не меняется.