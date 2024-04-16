Сколько стоит полис ОСАГО и что грозит, если его не оформить

Если вы вообще не оформляли полис ОСАГО или ездите с просроченным документом, то вам грозит административный штраф в размере 800 рублей. Если вы забыли полис дома и не смогли предъявить его сотруднику ГИБДД, то штраф будет меньше — 500 рублей. Чаще всего, наличие полиса ОСАГО проверяют, если вы нарушили правила дорожного движения или при проверке документов.