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Published Сегодня, 08:13

Modified Сегодня, 08:15

Updated Сегодня, 08:15

Полис ОСАГО: базовая ставка, штрафы в 2024 году

Сколько стоит полис ОСАГО и что грозит, если его не оформить

16 апреля 2024, 08:13
Фото: ideogram.ai

Полис ОСАГО: базовая ставка, штрафы в 2024 году

Разбираемся в тарифах и рассказываем о возможности снижения стоимости ОСАГО.

Сколько человек ездит без ОСАГО

По сравнению с 2022 годом число незастрахованных по ОСАГО автовладельцев снизилось. По оценке Российского союза автостраховщиков (РСА), без ОСАГО ездят 8,3%, тогда как годом ранее было 9,6%. Лидерами по количеству таких нарушений являются Республика Ингушетия (77,8% водителей) и Чеченская Республика (60,7%), пишет «Автостат».

Что грозит за езду без полиса ОСАГО

Если вы вообще не оформляли полис ОСАГО или ездите с просроченным документом, то вам грозит административный штраф в размере 800 рублей. Если вы забыли полис дома и не смогли предъявить его сотруднику ГИБДД, то штраф будет меньше — 500 рублей. Чаще всего, наличие полиса ОСАГО проверяют, если вы нарушили правила дорожного движения или при проверке документов.

Как снизить стоимость полиса ОСАГО

Ездите аккуратно, безопасно и не попадайте в ДТП. Количество аварий отражено в коэффициенте КБМ. Чем чаще водитель попадает в ДТП, тем выше этот коэффициент.

Выбирая между страховкой «мультидрайв» и обычной, лучше остановиться на обычной, имеющей закрытый перечень водителей, допущенных к управлению автомобилем.

При покупке автомобиля с мощным двигателем, помните, что страховка для него будет стоить больше.

Цены на ОСАГО в 2024 году

Базовая ставка ОСАГО утверждается Центробанком России. В 2024 году установлены следующие величины:

  • Для мотоциклов, трициклов, квадрициклов категорий А, а также мопедов, скутеров, легких трициклов и квадрициклов категорий М — от 324 до 2 536 рублей.
  • Автомобили категорий B и BE: для юридических лиц — от 852 до 5 722 рублей, для физических лиц и ИП — от 1 646 до 7 535 рублей, для используемых в качестве такси — от 1 490 до 15 756 рублей.
  • Автомобили категорий С и СЕ: с разрешенной максимальной массой 16 тонн и менее — от 1 163 до 9 934 рублей, с массой более 16 тонн — от 1 752 до 14 956 рублей.
#Авто#Общество#Осаго#Страховка
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