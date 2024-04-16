Сколько стоит полис ОСАГО и что грозит, если его не оформить

Posted Сегодня, 08:13
Published Сегодня, 08:13
Modified Сегодня, 08:15
Updated Сегодня, 08:15
По сравнению с 2022 годом число незастрахованных по ОСАГО автовладельцев снизилось. По оценке Российского союза автостраховщиков (РСА), без ОСАГО ездят 8,3%, тогда как годом ранее было 9,6%. Лидерами по количеству таких нарушений являются Республика Ингушетия (77,8% водителей) и Чеченская Республика (60,7%), пишет «Автостат».
Если вы вообще не оформляли полис ОСАГО или ездите с просроченным документом, то вам грозит административный штраф в размере 800 рублей. Если вы забыли полис дома и не смогли предъявить его сотруднику ГИБДД, то штраф будет меньше — 500 рублей. Чаще всего, наличие полиса ОСАГО проверяют, если вы нарушили правила дорожного движения или при проверке документов.
Ездите аккуратно, безопасно и не попадайте в ДТП. Количество аварий отражено в коэффициенте КБМ. Чем чаще водитель попадает в ДТП, тем выше этот коэффициент.
Выбирая между страховкой «мультидрайв» и обычной, лучше остановиться на обычной, имеющей закрытый перечень водителей, допущенных к управлению автомобилем.
При покупке автомобиля с мощным двигателем, помните, что страховка для него будет стоить больше.
Базовая ставка ОСАГО утверждается Центробанком России. В 2024 году установлены следующие величины: