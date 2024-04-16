Стало известно, чем завершились поиски пропавшего в марте 15-летнего подростка

Posted Сегодня, 06:22
Published Сегодня, 06:22
Modified Сегодня, 06:24
Updated Сегодня, 06:24
Пропавшего 20 марта 2024 года 15-летнего подростка Никиту Поздеева нашли живым. Информацию об этом появилась в социальной сети поискового отряда «Регион 59».
«Поздеев Никита Даниилович найден. Жив. Благодарим всех за помощь в поиске. Просьба снять репосты», — сообщает отряд.
Ранее сообщалось, что 20 марта пермяк вышел из дома в селе Мысы, ул. Заречная в Краснокамском округе Прикамья. С тех пор его местонахождение не было известно. Сообщения о поисках молодого человека появились в сети 11 апреля.