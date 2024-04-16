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Updated Сегодня, 06:24

В Перми закончились поиски пропавшего в конце марта 15-летнего подростка

Стало известно, чем завершились поиски пропавшего в марте 15-летнего подростка

16 апреля 2024, 06:22
Фото: 1MI

В Перми закончились поиски пропавшего в конце марта 15-летнего подростка

Местонахождение молодого человека не было известно с 20 марта 2024 года.

Пропавшего 20 марта 2024 года 15-летнего подростка Никиту Поздеева нашли живым. Информацию об этом появилась в социальной сети поискового отряда «Регион 59».

«Поздеев Никита Даниилович найден. Жив. Благодарим всех за помощь в поиске. Просьба снять репосты», — сообщает отряд.

Ранее сообщалось, что 20 марта пермяк вышел из дома в селе Мысы, ул. Заречная в Краснокамском округе Прикамья. С тех пор его местонахождение не было известно. Сообщения о поисках молодого человека появились в сети 11 апреля.

Фото: Поисковый отряд «Регион59-поиск пропавших людей» во ВКонтакте
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