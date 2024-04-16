СЗ «Строй Регион Холдинг» выиграл аукцион по застройке двух участков в районе ДКЖ

Согласно протоколу о результатах электронного аукциона, «Строй Регион Холдинг» предложил наивысшую цену за оба лота. Стоимость аренды участка на ул. Энгельса, 15 составит 67,4 млн рублей в год, участка по ул. Энгельса, 13а — 63,5 млн рублей в год. Начальная цена участка на ул. Энгельса, 15 сложилась в 48,5 млн рублей, а на ул. Энгельса, 13а — 47,7 млн рублей. В торгах также принимали участие ООО «СЗ „Правовой гарант“, ООО „СЗ „Строительная компания Альфа“ и ООО „СЗ „Стром“.