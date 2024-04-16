СЗ «Строй Регион Холдинг» выиграл аукцион по застройке двух участков в районе ДКЖ

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
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Updated Сегодня, 08:27
Власти Перми определили победителя аукциона на право заключения договора аренды двух земельных участков в Дзержинском районе на ул. Энгельса, 13а и 15. Победителем торгов стало ООО «Специализированный застройщик „Строй Регион Холдинг“» — «дочка» АО «Кортрос-Пермь». Информация об этом появилась на платформе «Сбербанк-АСТ».
Согласно протоколу о результатах электронного аукциона, «Строй Регион Холдинг» предложил наивысшую цену за оба лота. Стоимость аренды участка на ул. Энгельса, 15 составит 67,4 млн рублей в год, участка по ул. Энгельса, 13а — 63,5 млн рублей в год. Начальная цена участка на ул. Энгельса, 15 сложилась в 48,5 млн рублей, а на ул. Энгельса, 13а — 47,7 млн рублей. В торгах также принимали участие ООО «СЗ „Правовой гарант“, ООО „СЗ „Строительная компания Альфа“ и ООО „СЗ „Стром“.
Земельные участки на улице Энгельса предназначены для строительства многоквартирного дома. Общая площадь предназначенной для постройки территории сложилась в 9,6 тыс. кв. м.