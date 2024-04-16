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В Чердыни инвалид только через суд добился от чиновников прогулочной коляски

В Чердыни инвалид только через суд добился от чиновников прогулочной коляски

16 апреля 2024, 04:43
Фото: 1MI
Год должностные лица Социального фонда игнорируют законное право пермяка.

В Чердынском округе уже год инвалиду 1-й группы отказывают в полагающейся прогулочной коляске. Эту информацию подтвердила прокуратура Чердынского района, в ходе проверки выявившая нарушения социальных прав инвалида на обеспечение средствами технической реабилитации, сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что инвалиду 1-й группы с нарушениями опорно-двигательных функций, проживающему в труднодоступном отдаленном населенном пункте, индивидуальной программой реабилитации определено предоставление прогулочной коляски. Однако, с мая 2023 года территориальный орган краевого Фонда социального и пенсионного страхования уклонялся от исполнения данной обязанности.

Прокурором района в суд направлено исковое заявление о возложении данной обязанности на ведомство. Свердловский районный суд Перми требования надзорного органа удовлетворил в полном объеме, решение суда должно быть исполнено ответчиком в течение месяца с момента вступления в законную силу. Прокуратура проконтролирует фактическое устранение нарушений.

Ранее аналогичная ситуация сложилась в Кочево. Здесь пять инвалидов не могли добиться положенных им средств реабилитации. Прокурор обратился в суд с иском об обеспечении их необходимыми техническими средствами. Кочевский районный суд требования надзорного органа удовлетворил.

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#Общество#Суд#Инвалиды#Права#Инвалидность
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