В Чердыни инвалид только через суд добился от чиновников прогулочной коляски

Прокурором района в суд направлено исковое заявление о возложении данной обязанности на ведомство. Свердловский районный суд Перми требования надзорного органа удовлетворил в полном объеме, решение суда должно быть исполнено ответчиком в течение месяца с момента вступления в законную силу. Прокуратура проконтролирует фактическое устранение нарушений.