В Евпатории дотла сгорел зоопарк. Удалось спасти женщину и несколько животных

Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
Modified Сегодня, 09:34
Updated Сегодня, 09:34
Сегодня ночью, 16 апреля, в Евпатории дотла сгорел контактный зоопарк. Пожарным удалось спасти женщину и несколько животных. Информация об этом появилась на официальном сайте Следственного управления СК по Республике Крым.
В результате пожара произошло обрушение конструкций помещения. К выяснению обстоятельств масштабного пожара, подключились следователи. «В рамках мероприятий во взаимодействии с экспертами предстоит установить источник и точную причину пожара», сообщила пресс-служба ведомства.
По предварительным данным, погибших нет. Проводится проверка на наличие в действиях неустановленных лиц признаков преступления по ст. 238 УК РФ (Оказание услуг или проведение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья населения).