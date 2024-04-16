properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:32

Published Сегодня, 09:32

Modified Сегодня, 09:34

Updated Сегодня, 09:34

Ночью 16 апреля в Евпатории дотла сгорел контактный зоопарк

В Евпатории дотла сгорел зоопарк. Удалось спасти женщину и несколько животных

16 апреля 2024, 09:32
Фото: ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю

Ночью 16 апреля в Евпатории дотла сгорел контактный зоопарк

Точная причина пожара не установлена.

Сегодня ночью, 16 апреля, в Евпатории дотла сгорел контактный зоопарк. Пожарным удалось спасти женщину и несколько животных. Информация об этом появилась на официальном сайте Следственного управления СК по Республике Крым.

В результате пожара произошло обрушение конструкций помещения. К выяснению обстоятельств масштабного пожара, подключились следователи. «В рамках мероприятий во взаимодействии с экспертами предстоит установить источник и точную причину пожара», сообщила пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, погибших нет. Проводится проверка на наличие в действиях неустановленных лиц признаков преступления по ст. 238 УК РФ (Оказание услуг или проведение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья населения).

Читайте также:
Вызвал пожарных и бросился в здание. Пермяк вынес трех человек из горящего домаОсуждён сварщик, действия которого вызвали пожар в строящемся авиатехникуме в ПермиСК проводит проверку после пожара в пермской многоэтажке, где погибли два человека
#Преступление#Животные#Пожар#Обрушение#Спасение#Следственное управление#Евпатория#СК по Республике Крым
Подпишитесь
Много шума из ничего? Апокалипсис не сегодня в фильме «Падение империи»
Сегодня, 07:00
Бывшему главе «Пермского Мемориала»* отказали в иске о законности возбуждения дела
Сегодня, 08:14
Стало известно, кто стал новым генеральным директором пермской компании «Новомет»
Сегодня, 07:26
В Пермском округе на неугодного директора клуба нашли управу и отправили под арест
Сегодня, 02:00
Прикамью спишут кредиты на 13 миллиардов рублей. Что можно сделать за эти деньги
Сегодня, 07:07
Подорожали свинина и велосипеды, но снизились цены на сосиски и газомоторное топливо
Сегодня, 06:28
"