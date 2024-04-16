В Кизеле осудят екатеринбуржца за смертельное ДТП

В ходе оперативно-следственных мероприятий выяснилось, что в августе 2023 года екатеринбуржец двигался на автомобиле «Мерседес» по автодороге Кунгур-Соликамск. На территории Кизела мужчина превысил скорость и врезался в мотоцикл «Урал». В результате аварии 34-летний мотоциклист получил закрытую черепно-мозговую травму, после чего скончался в больнице.