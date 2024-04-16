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В городе Кизел Прикамья екатеринбуржца осудят за смертельное ДТП

В Кизеле осудят екатеринбуржца за смертельное ДТП

16 апреля 2024, 06:41
Фото: Полиция Прикамья

В городе Кизел Прикамья екатеринбуржца осудят за смертельное ДТП

В ходе аварии погиб 34-летний мотоциклист.
Сюжет
Дтп

В городе Кизел Пермского края осудят жителя Свердловской области за смертельное ДТП. Информацию об этом сообщила пресс-служба Главного управления МВД по Пермскому краю.

В ходе оперативно-следственных мероприятий выяснилось, что в августе 2023 года екатеринбуржец двигался на автомобиле «Мерседес» по автодороге Кунгур-Соликамск. На территории Кизела мужчина превысил скорость и врезался в мотоцикл «Урал». В результате аварии 34-летний мотоциклист получил закрытую черепно-мозговую травму, после чего скончался в больнице.

Следователями было завершено уголовное дело в отношении 39-летнего жителя Екатеринбурга. Ему предъявили обвинение по ч. 3 ст. 264 УК РФ (Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Обвиняемый полностью признал свою вину.

На данный момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: Полиция Прикамья
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