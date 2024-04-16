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В Перми в аварии с автобусом и двумя легковушками погиб человек

В Перми в аварии с автобусом и двумя легковушками погиб человек

16 апреля 2024, 02:48
Фото: t.me/gibdd_159
Автобус после аварии вылетел на газон.

В Перми случилась смертельная авария с автобусом. По данным ГИБДД Пермского края, это произошло 15 апреля в 20:10 на шоссе Космонавтов. По шоссе ехал автомобиль SsangYong, которым управлял водитель 1966 года рождения. Возле дома №117 он выехал на полосу встречного движения, где врезался в автобус Lotos. Автобус отбросило в сторону деревьев, а с автомобилем SsangYong столкнулась еще одна машина.

Мужчина, управлявший SsangYong, получил смертельные травмы. Женщина 1987 года рождения, которая была кондуктором автобуса, доставлена в больницу. Сейчас по факту аварии проводится проверка.

Фото: t.me/gibdd_159
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#Пермская езда#Дтп#Пермь#Авария
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