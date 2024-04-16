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В Перми закрыли 95 из 114 павильонов, торговавших табаком

В Перми закрыли 95 из 114 павильонов, торговавших табаком

16 апреля 2024, 06:40
Фото: администрация Перми
Нарушителям закона о запрете такой торговли выписано уже 150 протоколов об административных нарушениях.

В департаменте экономики и промышленной политики администрации Перми сообщили, что на данный момент на территории города из 114 нестационарных торговых объектов по продаже табачной продукции закрыто 95 объектов. Такую информацию обнародовала пресс-служба мэрии.

Так, в Дзержинском районе закрыто восемь НТО, в Индустриальном районе прекратили работу 22 торговых объекта, в Ленинском районе — пять павильонов, в Орджоникидзевском районе — 16, в Кировском районе закрыто четыре НТО, в Свердловском районе — 17. В Мотовилихинском районе закрыто уже 20 НТО по продаже табачной продукцией, в посёлке Новые Ляды закрылись все нестационарные торговые объекты по продаже табачных изделий.

Специалисты районных администраций регулярно проводят рейды по пресечению фактов продажи табачной продукции в НТО. Объекты, которые продолжают работать, фиксируются, в отношении их владельцев составляются протоколы об административном правонарушении. На данный момент составлено уже 150 протоколов об административных нарушениях.

Пермяки могут сообщать о фактах продажи табачной или никотинсодержащей продукции в НТО в департамент экономики и промышленной политики мэрии Перми по телефону: 212-45-38.

В марте текущего года начал действовать закон Пермского края об установлении дополнительных мер, направленных на охрану здоровья граждан от воздействия табачного дыма, последствий потребления табака или никотинсодержащей продукции. По закону, в регионе запрещена розничная торговля табачной или никотинсодержащей продукцией, кальянами и устройствами в павильонах. Нарушителей привлекают к административным штрафам: для должностных лиц — от 15 до 20 тыс. рублей, для юридических лиц — от 15 до 100 тыс. рублей.

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#Экономика#Пермь#Ограничение#Табак#Ограничения#Магазин табачной продукции
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