В Перми закрыли 95 из 114 павильонов, торговавших табаком

Posted Сегодня, 06:40
Published Сегодня, 06:40
Modified Сегодня, 06:42
Updated Сегодня, 06:42
В департаменте экономики и промышленной политики администрации Перми сообщили, что на данный момент на территории города из 114 нестационарных торговых объектов по продаже табачной продукции закрыто 95 объектов. Такую информацию обнародовала пресс-служба мэрии.
Так, в Дзержинском районе закрыто восемь НТО, в Индустриальном районе прекратили работу 22 торговых объекта, в Ленинском районе — пять павильонов, в Орджоникидзевском районе — 16, в Кировском районе закрыто четыре НТО, в Свердловском районе — 17. В Мотовилихинском районе закрыто уже 20 НТО по продаже табачной продукцией, в посёлке Новые Ляды закрылись все нестационарные торговые объекты по продаже табачных изделий.
Специалисты районных администраций регулярно проводят рейды по пресечению фактов продажи табачной продукции в НТО. Объекты, которые продолжают работать, фиксируются, в отношении их владельцев составляются протоколы об административном правонарушении. На данный момент составлено уже 150 протоколов об административных нарушениях.
Пермяки могут сообщать о фактах продажи табачной или никотинсодержащей продукции в НТО в департамент экономики и промышленной политики мэрии Перми по телефону: 212-45-38.
В марте текущего года начал действовать закон Пермского края об установлении дополнительных мер, направленных на охрану здоровья граждан от воздействия табачного дыма, последствий потребления табака или никотинсодержащей продукции. По закону, в регионе запрещена розничная торговля табачной или никотинсодержащей продукцией, кальянами и устройствами в павильонах. Нарушителей привлекают к административным штрафам: для должностных лиц — от 15 до 20 тыс. рублей, для юридических лиц — от 15 до 100 тыс. рублей.