В Перми закрыли 95 из 114 павильонов, торговавших табаком

В марте текущего года начал действовать закон Пермского края об установлении дополнительных мер, направленных на охрану здоровья граждан от воздействия табачного дыма, последствий потребления табака или никотинсодержащей продукции. По закону, в регионе запрещена розничная торговля табачной или никотинсодержащей продукцией, кальянами и устройствами в павильонах. Нарушителей привлекают к административным штрафам: для должностных лиц — от 15 до 20 тыс. рублей, для юридических лиц — от 15 до 100 тыс. рублей.