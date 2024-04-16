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В Пермском крае девочки избили парня и отобрали у него банковскую карту

В Пермском крае девочки избили парня и отобрали у него банковскую карту

16 апреля 2024, 04:50
Фото: vk.com/4pchus59
Мать одной из девочек утверждает, что все было не так.

Жительница Чусового рассказала в социальных сетях, что у ее сына девочки отобрали шапку и банковскую карту, а также избили. Она пояснила, что написала заявление в полицию по этому поводу, приложив видео.

На видео запечатлен момент, на котором мальчик лежит на земле, перед ним стоит девочка. Парень пытается подняться — в этот момент школьница начинает с ним бороться. Мать одной из девочек рассказала изданию «КП-Пермь», что драки не было, а была лишь потасовка. При этом она якобы написала заявление в полицию из-за оскорбительных комментариев под видео.

По словам женщины, дети играли вместе, парень потерял карту, начал ее искать. Девочки пошутили, что она у них. В ответ на это парень начал обзываться: «Вот и постояли за себя», — оправдывает насилие мать одной из девочек.

В пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю пояснили, что заявлений в полицию не поступало, сотрудники начали проверку. Одну из участниц инцидента установили.

Видео: vk.com/4pchus59
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