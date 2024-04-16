В Пермском крае девочки избили парня и отобрали у него банковскую карту

На видео запечатлен момент, на котором мальчик лежит на земле, перед ним стоит девочка. Парень пытается подняться — в этот момент школьница начинает с ним бороться. Мать одной из девочек рассказала изданию «КП-Пермь», что драки не было, а была лишь потасовка. При этом она якобы написала заявление в полицию из-за оскорбительных комментариев под видео.