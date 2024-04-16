В Пермском крае с участником СВО простились с воинскими почестями

Posted Сегодня, 03:51
Published Сегодня, 03:51
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Updated Сегодня, 03:53
В Пермском крае простились с Алексеем Мининым — военный погиб 2 февраля 2024 года в ходе специальной военной операции. Чиновники из администрации Красновишерского округа уточняют, что смерть мужчины была героической, но не уточняют ее обстоятельства. Мужчину похоронили с воинскими почестями в поселке Булатово.
СВО России на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Точное количество погибших из Пермского края неизвестно.