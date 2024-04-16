В Пермском крае с участником СВО простились с воинскими почестями

В Пермском крае простились с Алексеем Мининым — военный погиб 2 февраля 2024 года в ходе специальной военной операции. Чиновники из администрации Красновишерского округа уточняют, что смерть мужчины была героической, но не уточняют ее обстоятельства. Мужчину похоронили с воинскими почестями в поселке Булатово.