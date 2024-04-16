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В Пермском крае с участником СВО простились с воинскими почестями

В Пермском крае с участником СВО простились с воинскими почестями

16 апреля 2024, 03:51
Фото: 1MI / vk.com/vishadm
Мужчины не стало 2 февраля, простились с ним 15 апреля.

В Пермском крае простились с Алексеем Мининым — военный погиб 2 февраля 2024 года в ходе специальной военной операции. Чиновники из администрации Красновишерского округа уточняют, что смерть мужчины была героической, но не уточняют ее обстоятельства. Мужчину похоронили с воинскими почестями в поселке Булатово.

СВО России на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Точное количество погибших из Пермского края неизвестно.

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#Военная операция на Украине#Пермь
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