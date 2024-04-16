В Пермском округе на неугодного директора клуба нашли управу и отправили под арест

С 2018 по 2019 год прошла реорганизация учреждений спорта и культуры Юго-Камского поселения. Библиотеку, дом спорта и дом культуры юридически объединили в «Центр по библиотечному обслуживанию, культуре, молодежной политике и спорту». Анна Лихачёва выиграла конкурс и стала директором объединенного центра 17 июня 2019 года. Но уже через два месяца, в августе 2019-го, ее уволили. В администрации Юго-Камского поселения издали приказ об увольнении на основании того, что конкурс, который она выиграла, якобы был нелегитимный. Анна Лихачёва обратилась в Пермский районный суд, который признал незаконным приказ об ее увольнении и восстановил ее в должности. 1 ноября 2019 года она вновь приступила к исполнению обязанностей директора учреждения.