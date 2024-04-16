В Пермском округе на неугодного директора клуба нашли управу и отправили под арест

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Три раза в Юго-Камском, о проблемах которого Properm.ru много писал, пытались уволить руководителя «Центра по библиотечному обслуживанию, культуре, молодежной политике и спорту» Анну Лихачёву. Все три раза — с нарушением всех возможных букв закона, оказывая давление, прибегая к запугиванию (подтверждено решениями судов). И ладно, если бы руководитель был плохой, но нет, хороший руководитель, грамот и благодарностей — чемоданы, а еще человек года, по версии местной газеты. Почему в опале? Потому что, будучи депутатом, принимала решения, неугодные районным (нынче окружным) властям.
Анна Лихачёва выиграла не один суд по восстановлению на работе (которую получила, вообще-то, в результате победы в конкурсе на эту должность), по выплате зарплаты и всех компенсаций. И представить не могла, что окажется под домашним арестом, обвиненная в хищении спортивных матов, которых никогда и в глаза не видела… Да, такое бывает!
С 2018 по 2019 год прошла реорганизация учреждений спорта и культуры Юго-Камского поселения. Библиотеку, дом спорта и дом культуры юридически объединили в «Центр по библиотечному обслуживанию, культуре, молодежной политике и спорту». Анна Лихачёва выиграла конкурс и стала директором объединенного центра 17 июня 2019 года. Но уже через два месяца, в августе 2019-го, ее уволили. В администрации Юго-Камского поселения издали приказ об увольнении на основании того, что конкурс, который она выиграла, якобы был нелегитимный. Анна Лихачёва обратилась в Пермский районный суд, который признал незаконным приказ об ее увольнении и восстановил ее в должности. 1 ноября 2019 года она вновь приступила к исполнению обязанностей директора учреждения.
И таким образом — под самыми разными предлогами — ее пытались сместить с должности несколько раз. После перехода поселения в Пермский округ давление усилилось, несмотря на то, что власть сменилась, и главой Пермского муниципального округа стал Владимир Цветов. С Анной разговаривали «по-хорошему», пытались убедить покинуть должность, насылали проверки. Одна из них прошла в 2023 году: выясняли, где имущество, которое в период реорганизации учреждений переходило из разных учреждений в объединенное.
Нашли списанными: снегоуборщик, снегоход, автобус и татами для единоборств (маты). Служебная проверка не нашла никаких нарушений в действиях Анны Лихачёвой по списанию снегохода и снегоуборщика, все документы были предоставлены. Про автобус вообще забыли (он упоминается в огромной стопке документов только один раз!), непонятно, был ли он вообще или его включили в список для пущей значимости и красного словца.
По поводу татами (матов) проверка установила, что они были списаны в январе 2019 года (вы же помните, что директором клуба Лихачёва стала только летом 2019-го?), переданы почему-то в одну из сельских школ, а оттуда вообще пропали. Не обращая внимания на подобные нестыковки и кучу вопросов, служебная проверка устанавливает нарушение должностной инструкции Лихачёвой, объявляет дисциплинарное взыскание в виде выговора.
Анна Лихачёва обращается за справедливостью в суд, который отменяет выговор и частично удовлетворяет иск о компенсации морального вреда (просила 30 тыс. рублей, присудили 15 тыс.).
Ну, казалось бы, что еще? Отстаньте от женщины, дайте спокойно работать! Но нет, не угодна она властям Пермского муниципального округа. Появляется уголовное дело о хищении матов. Серьезно, Анну подозревают в хищении матов, которых она ни разу не видела, которые были списаны бывшим директором спортклуба и переданы на хранение в какую-то школу (это подтверждается материалами дела).
В 2023 году возбуждают уголовное дело по ст. 158 (хищение), проводят везде обыски — в квартирах, гаражах сотрудников «Центра по библиотечному обслуживанию, культуре, молодежной политике и спорту», изымают средства связи (телефоны, ноутбуки). Никаких матов не находят, в актах приема-передачи имущества от спортклуба новому учреждению, которое возглавила Лихачёва, матов тоже нет.
В ходе следствия часть матов находят в том самом спортклубе, часть в школе, куда они были после спортклуба доставлены, часть у какого-то индивидуального предпринимателя. Очевидно, что нет никакого хищения. Тогда уголовное дело переквалифицируют на ст. 159 (мошенничество), и Анне предъявляют обвинение в нем.
Администрация Пермского округа сразу же отстраняет Лихачёву от поста директора учреждения, причем без сохранения заработной платы. Но оспорить это решение в суде Лихачёва уже не может, потому что ее отправляют под домашний арест. Напомним, у нее нет зарплаты, она мать-одиночка, а теперь лишена и возможности защищать себя в суде.
«Я уверен, что дело сфабриковано, — говорит бывший депутат Юго-Камского Андрей Полыгалов, — из-за того, что мы, оппозиция, как кость в горле окружной власти. И главное, что им мешает, это то, что мы продолжаем добиваться правды, например, в случае с ремонтом ГТС».
Работы по капитальному ремонту гидротехнического сооружения (ГТС) водохранилища выполнялись в 2017–2019 годах, сроки ремонта были сорваны, но комиссия приняла сооружение зимой 2019-го. Весной 2020-го выяснилось, что сооружение находится в аварийном состоянии (да, после капремонта). Пруд в Юго-Камском обмелел. ГТС не работает. В 2022 году власти округа уверяли, что пруд наполнят водой в 2023 году. Но не наполнили.
Своими силами администрация округа ремонтирует «отремонтированное» сооружение, какая-то специализированная организация опять готовит какие-то документы. При этом администрация округа не была намерена штрафовать подрядчика или применять к нему какие-то иные меры взыскания ущерба. Потому как «выявленные и установленные судебно-технической экспертизой недостатки, допущенные при капитальном ремонте ГТС, устранены подрядчиком». Это по данным администрации.
Уже бывшие юго-камские депутаты, в том числе Лихачёва и Полыгалов, добивались, чтобы кто-то понес ответственность за потраченные впустую (или в чей-то карман) деньги. Шутка ли, на ремонте ГТС пропали 20 млн бюджетных рублей! Полиция (краевая, не Пермского округа) отреагировала. Расследование провел отдел по расследованию преступлений в кредитно-финансовой сфере следственной части Главного следственного управления МВД РФ по Пермскому краю.
Было установлено и доказано, что директор подрядной организации совершил хищение бюджетных денежных средств при выполнении муниципального контракта на капитальный ремонт гидротехнического сооружения в п. Юго-Камский Пермского муниципального округа. Обвиняемый включал фактически невыполненные работы в акты о приемке и представлял их к оплате, обманывая тем самым бюджеты Юго-Камского сельского поселения, Пермского края и Российской Федерации. В результате невыполнения работ гидротехническому сооружению был присвоен аварийный статус.
В марте 2024 года Индустриальный районный суд Перми признал директора подрядной организации виновным в совершении мошенничества в особо крупном размере и вынес решение о назначении гражданину наказания в виде трех лет лишения свободы условно.
Анна Лихачёва обратилась в Генпрокуратуру с просьбой разобраться в ее деле. Она заявляет, что дело надуманное, и никакого состава преступления нет. Даже если не учитывать, что в январе 2019 года она еще не была директором объединенного учреждения, в передаточных актах нет информации о передаче татами для единоборств.
«Да даже на простом человеческом языке, — рассуждает Андрей Полыгалов, — как она могла похитить какие-то маты, если не видела их никогда? Когда ей проворачивать какие-то мошеннические схемы, если ей всё время приходится через суд восстанавливаться на работе?!»
В администрации Пермского муниципального округа обещали прокомментировать данную ситуацию.