В ПГНИУ завершили обучение переводчики в сфере беспилотных авиационных систем

Студенты факультета современных иностранных языков и литератур ПГНИУ завершили обучение по специализированному курсу «Технический перевод» с уклоном на беспилотные авиационные системы. После обучения в течение триместра они получили дипломы переводчиков в сфере БПЛА, сообщает пресс-служба вуза.