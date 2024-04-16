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В ПГНИУ завершили обучение переводчики в сфере беспилотных авиационных систем

В ПГНИУ завершили обучение переводчики в сфере беспилотных авиационных систем

16 апреля 2024, 16:34
Фото: ПГНИУ
В университете эксперимент, аналогов которому не было в России, называют успешным.
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ПГНИУ

Студенты факультета современных иностранных языков и литератур ПГНИУ завершили обучение по специализированному курсу «Технический перевод» с уклоном на беспилотные авиационные системы. После обучения в течение триместра они получили дипломы переводчиков в сфере БПЛА, сообщает пресс-служба вуза.

Студенты приобрели знания в области технического перевода и англо-русском переводе материалов, связанных с инновационными технологиями беспилотных летательных аппаратов. Для освоения курса студенты погрузились в отрасль: изучили материалы Аэронет 2035, информационно-аналитического портала развития БАС, актуальные ГОСТы и ISO по беспилотникам, прошли онлайн курсы Школы беспилотной авиации UAVPROF. Обучение прошло в рамках проекта «Стандартизация терминологии БАС».

Преподаватель курса, заведующая кафедрой английского языка профессиональной коммуникации, Екатерина Исаева отметила: «Наш эксперимент оказался очень удачным. Ребята увлеклись новой перспективной отраслью и развили уникальные навыки, которые точно будут востребованы в ближайшие несколько лет».

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#ПГНИУ#Пермь#Образование#Обучение#Беспилотники
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