В ПГНИУ завершили обучение переводчики в сфере беспилотных авиационных систем

Posted Сегодня, 16:34
Published Сегодня, 16:34
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Updated Сегодня, 16:35
Студенты факультета современных иностранных языков и литератур ПГНИУ завершили обучение по специализированному курсу «Технический перевод» с уклоном на беспилотные авиационные системы. После обучения в течение триместра они получили дипломы переводчиков в сфере БПЛА, сообщает пресс-служба вуза.
Студенты приобрели знания в области технического перевода и англо-русском переводе материалов, связанных с инновационными технологиями беспилотных летательных аппаратов. Для освоения курса студенты погрузились в отрасль: изучили материалы Аэронет 2035, информационно-аналитического портала развития БАС, актуальные ГОСТы и ISO по беспилотникам, прошли онлайн курсы Школы беспилотной авиации UAVPROF. Обучение прошло в рамках проекта «Стандартизация терминологии БАС».
Преподаватель курса, заведующая кафедрой английского языка профессиональной коммуникации, Екатерина Исаева отметила: «Наш эксперимент оказался очень удачным. Ребята увлеклись новой перспективной отраслью и развили уникальные навыки, которые точно будут востребованы в ближайшие несколько лет».