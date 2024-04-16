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В Прикамье временно сменили главу краевого минспорта

В Прикамье временно сменили главу краевого минспорта

16 апреля 2024, 10:08
Фото: НИУ ВШЭ
Исполнять обязанности главы ведомства будет бывший помощник губернатора.

В Пермском крае временно сменили главу краевого минспорта Татьяну Чеснокову. Мера обусловлена ее выходом в декретный отпуск, который продлится до 7 июля 2024 года. Информацию об этом сообщил «Ъ-Прикамье» со ссылкой на Правительство Пермского края. Исполняющим обязанности главы Минспорта Прикамья назначен Андрей Ипатов.

С 11 января текущего года Ипатов является заместителем министра спорта. Он окончил Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет и НИУ «Высшая школа экономики». Андрей Ипатов занимал должность ведущего советника департамента организации деятельности губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, администрации главы региона и краевого правительства.

Кроме того, чиновник является мастером спорта по рукопашному бою.


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#Пермский край#Дмитрий махонин#Минспорт#Прикамье#Андрей Ипатов#Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет#Рукопашный бой#Татьяна Чеснокова#Декретный отпуск#Исполняющий обязанности#Заместитель министра спорта#НИУ Высшая школа экономики#Департамент организации деятельности губернатора
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