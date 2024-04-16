В Прикамье временно сменили главу краевого минспорта

В Пермском крае временно сменили главу краевого минспорта Татьяну Чеснокову. Мера обусловлена ее выходом в декретный отпуск, который продлится до 7 июля 2024 года. Информацию об этом сообщил «Ъ-Прикамье» со ссылкой на Правительство Пермского края. Исполняющим обязанности главы Минспорта Прикамья назначен Андрей Ипатов.