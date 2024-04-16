В Прикамье временно сменили главу краевого минспорта

Posted Сегодня, 10:08
Published Сегодня, 10:08
Modified Сегодня, 10:10
Updated Сегодня, 10:10
В Пермском крае временно сменили главу краевого минспорта Татьяну Чеснокову. Мера обусловлена ее выходом в декретный отпуск, который продлится до 7 июля 2024 года. Информацию об этом сообщил «Ъ-Прикамье» со ссылкой на Правительство Пермского края. Исполняющим обязанности главы Минспорта Прикамья назначен Андрей Ипатов.
С 11 января текущего года Ипатов является заместителем министра спорта. Он окончил Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет и НИУ «Высшая школа экономики». Андрей Ипатов занимал должность ведущего советника департамента организации деятельности губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, администрации главы региона и краевого правительства.
Кроме того, чиновник является мастером спорта по рукопашному бою.