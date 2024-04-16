В течение 2024 года на территории Пермского края появятся 110 остановочных пунктов

Posted Сегодня, 11:01
Published Сегодня, 11:01
Modified Сегодня, 11:03
Updated Сегодня, 11:03
В течение 2024 года в Пермском крае появится 110 остановочных пунктов. Об этом заявил сегодня, 16 апреля, министр транспорта Сергей Ветошкин на заседании комитета по развитию инфраструктуры Законодательного собрания Прикамья.
«Министерством транспорта Пермского края определена потребность в устройстве и ремонте 166 остановочных пунктов общественного транспорта. В 2024–2025 годах запланировано устройство 152 пунктов, из них в текущем году — 110, в следующем — 42 пункта. Выполнение работ запланировано в рамках заключённого договора между Управлением автомобильных дорог Пермского края и подрядными организациями по содержанию и ремонту автодорог», — сказал Ветошкин.
В течение 2025–2026 гг. будут обустроены также 13 остановок на межмуниципальных маршрутах местного значения в Пермском, Суксунском, Добрянском и Горнозаводском округах. Финансирование работ пройдет за счет средств регионального бюджета. В рамках выделенной субсидии ожидается выполнение капитального ремонта 106 остановок.
В 2023 году краевые власти выделили 2,8 млрд рублей на ремонт 329 км муниципальных дорог и 20 остановок общественного транспорта. В феврале стало известно, что в этом году размер выделенной субсидии сложится в размере 2,5 млн рублей.