В течение 2024 года на территории Пермского края появятся 110 остановочных пунктов

«Министерством транспорта Пермского края определена потребность в устройстве и ремонте 166 остановочных пунктов общественного транспорта. В 2024–2025 годах запланировано устройство 152 пунктов, из них в текущем году — 110, в следующем — 42 пункта. Выполнение работ запланировано в рамках заключённого договора между Управлением автомобильных дорог Пермского края и подрядными организациями по содержанию и ремонту автодорог», — сказал Ветошкин.