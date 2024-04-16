Валерий Сухих: «Часть решений требует законодательной поддержки»

Одной из ключевых тем послания стала поддержка семей с детьми и повышение их качества жизни. «2024 год объявлен президентом Владимиром Путиным Годом семьи в России. Когда дети рождаются в семьях, где любят и уважают друг друга, где заботятся о старшем поколении, где чтят традиции и воспитывают любовь к Родине, можно говорить о будущем страны. Вся наша работа нацелена на то, чтобы каждая семья, каждый житель Пермского края был уверен в своем настоящем и будущем и хотел жить в Пермском крае», — сказал Дмитрий Махонин.