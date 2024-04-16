Власти Перми ищут подрядчика на содержание пляжей почти за 5 миллионов рублей

Posted Сегодня, 11:54
Published Сегодня, 11:54
Modified Сегодня, 11:56
Updated Сегодня, 11:56
МКУ «Содержание объектов благоустройства» 8 апреля 2024 года объявило аукцион на содержание организованных мест отдыха у воды в Перми. Начальная и максимальная цена контракта составила 4,8 млн рублей. Информация об этом появилась на портале госзакупок.
Итоги аукциона будут подведены 18 апреля. Сегодня, 16 апреля, последний день, когда можно подать заявку на участие. Согласно техническому заданию, исполнитель обязуется с 1 мая по 30 октября осуществлять следующие работы: подготовить места отдыха краевой столицы к купальному сезону, заниматься их содержанием, проводить лабораторные исследования воды и почвы, оказывать услуги по размещению и обслуживанию туалетов (до 31 августа), а также оказывать услуги по электроснабжению и охране.
На правом берегу Камы в районе Коммунального моста (со стороны Кировского района) планируется вычистить от мусора 14 695,2 кв. м. и завезти 1600 куб. м. песка. Кроме того, содержанию на данной территории подлежат спасательный пост, медпункт, туалеты, кабинки для переодевания, урны для мусора, а также детские и спортивные площадки.