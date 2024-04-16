Власти Перми ищут подрядчика на содержание пляжей почти за 5 миллионов рублей

Итоги аукциона будут подведены 18 апреля. Сегодня, 16 апреля, последний день, когда можно подать заявку на участие. Согласно техническому заданию, исполнитель обязуется с 1 мая по 30 октября осуществлять следующие работы: подготовить места отдыха краевой столицы к купальному сезону, заниматься их содержанием, проводить лабораторные исследования воды и почвы, оказывать услуги по размещению и обслуживанию туалетов (до 31 августа), а также оказывать услуги по электроснабжению и охране.